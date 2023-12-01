В случае, если военному отказывают в предоставлении услуги или заведение, к которому он обратился, не имеет системы электронного документооборота, нужно обратиться на "горячую линию" Минздрава или Минобороны.

Документы для прохождения военно-врачебной комиссии для военнослужащих теперь можно присылать в электронной форме.

Как сообщили в Минздраве, отныне медицинские учреждения могут обмениваться документами с воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки через систему электронного документооборота. Предполагается, что это значительно упростит и ускорит процесс прохождения ВВК для наших защитниц и защитников.

"Раньше военные даже с тяжелыми ранениями могли часами стоять в очередях, собирать десятки документов и ездить в разные города Украины, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Например, после решения ВВК нужно было лично возить документы об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть", - говорится в сообщении.

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Сейчас же документы относительно решения ВВК об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде медучреждение направит в воинскую часть, после чего военнослужащий может сразу ехать в центр комплектования по месту жительства или отпуска.

Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, направляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в центр комплектования.

В Минздраве отметили, что через систему электронного документооборота будет происходить обмен такими документами:

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости в отпуске для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

В то же время за военнослужащим остается возможность подать документы в воинскую часть лично.

В министерстве напомнили, что в августе Кабинет министров Украины утвердил порядок электронного документооборота, а в октябре - инструкцию по организации учета личного состава в системе Министерства обороны, которые нормировали соответствующее взаимодействие средствами электронной связи.

"Электронная система документооборота уже развернута в большинстве воинских частей, центрах комплектования, военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые проходят ВЛК. Ее использование позволит сократить время на получение документов и прохождение военно-врачебной экспертизы", - отметила замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Отмечается, что в случае, если военнослужащему отказывают в предоставлении услуги или заведение, к которому обратились, не имеет системы электронного документооборота, нужно обратиться на "горячую линию" Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 или Минобороны - по номеру 0 800 500 442 и сообщить об этом случае.

При поступлении такой информации команда специалистов обязательно обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и проверит его работу.

Как обжаловать решение ВЛК

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве отметили, что если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья, он может обжаловать выводы ВВК. Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд.

Отмечается, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе просмотра в досудебном порядке, поэтому лучше начать с него.

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