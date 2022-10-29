Она пообещала себе сделать татуировку на тему свободы, ведь это самая большая ценность.

Полгода без связи с дочерьми, в российском плену, без возможности сообщить ближайшим самое главное - она жива.

Журналисты ТСН рассказали историю пограничницы Людмилы Кравчук, которая попала в плен в Мариуполе еще в середине апреля. А также показали момент ее встречи с родными.

Она была инспектором пограничной службы первой категории, фельдшером в подразделе "Сартана". Женщина вспоминает, что после 2:30 24 февраля 2022 года начался массированный обстрел. Тогда ее подразделение эвакуировали в Мариуполь, они выполняли функции парамедиков.

Видео дня

Людмила рассказывала, что были попытки выйти из Мариуполя, но они провалились. Потом был плен, в котором не было элементарных вещей, а качество еды оставляло желать лучшего. Кроме того, всегда нужно было спать с включенным светом.

"Пришел российский надзиратель и говорит: "Что ты так легко одета? Скажут, что вас тут русские заморозили"... Глаза закрывают, руки связывают и везут нас... Когда увидела, что едут наши автобусы - это было мгновение счастья", - вспоминает пограничник день освобождения из плена.

Она пообещала себе сделать татуировку на тему свободы, ведь это самая большая ценность.

Кравчук говорит, что последний раз она общалась с дочерьми 16 марта, поэтому фактически полгода они были без связи. После освобождения из плена командир женщины устроил ей встречу-сюрприз с родным братом и дочерью - она не смогла сдержать слез.

"Это реально был самый счастливый миг моей жизни... Самое острое ощущение, которое было когда-либо. Больше даже, чем рождение ребенка", - призналась освобожденная из плена.

Оккупация Мариуполя

С самого начала полномасштабного российского вторжения Мариуполь попал под атаки оккупантов. Они забросали город бомбами, сейчас он фактически разрушен, отопительный сезон там под угрозой срыва.

Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации. Недавно часть защитников города вернули из российского плена.

Вас также могут заинтересовать новости: