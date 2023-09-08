В Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по отдельным вопросам усиления правовой защиты военнослужащих (№10014).
Согласно карте законопроекта, его инициатором является народный депутат Федор Вениславский.
Отмечается, что целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление правовой защиты военнослужащих путем установления юридической ответственности граждан за проявление таких негативных явлений, как злостное неповиновение, оскорбление, оскорбительное приставание в отношениях с военнослужащими Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, препятствование реализации ими своих прав и свобод, а также предотвращение таких негативных явлений в обществе.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины Об административных правонарушениях статьей, предусматривающей наложение определенного размера штрафа или общественные работы, или исправительные работы с отчислением части заработка, или общественно-полезные работы, или административный арест за публично выявленное по отношению к военнослужащим оскорбление, за оскорбительное приставание к ним или препятствование реализации ими своих прав и свобод.
Согласно документу, наказывать предлагают: штрафом от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн - УНИАН) или общественные работы на срок от 50 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или общественно-полезные работы на срок от 240 до 360 дней, или административный арест на срок до 15 суток.
Ответственность за оскорбление силовиков в Украине
Как известно, до широкомасштабного вторжения России, в 2021 г., в Украине инициировали ввести административную ответственность за оскорбление полицейских.
В мае прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1). За принятие соответствующего решения проголосовал 321 народный депутат.
Среди прочего, законопроектом предлагалось установить ответственность за оскорбление полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего. Определялось, что в частности публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка – влечет наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.