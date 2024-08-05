Потураев предположил, что в нынешних условиях есть возможность его отключения и такая техническая возможность есть.

Председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от СН Никита Потураев заявил, что ресурсов для регулирования мессенджера Telegram в Украине нет и не будет.

"И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы - не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", - сказал он в интервью РБК-Украина

Он предположил, что при таких условиях есть возможность его отключения и такая техническая возможность есть.

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"Это проблема, которая будет дорого всем стоить, и тем кто этим пользуется, в первую очередь. Все заплатят свою цену. Цена будет высокой, и дай бог, чтобы у нас хватило, чем рассчитаться за эти ошибки. Потому что это все ошибки. Когда у тебя 80% населения пользуется немодерированной соцсетью, причем принципиально немодерированной, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить. Я не вижу другого варианта, как не проиграть - не то, что информационную войну, а войну вообще - кроме как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает", - добавил Потураев.

Разговоры о блокировке Telegram

Ранее председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине.

Она прокомментировала недавнюю блокировку ботов украинских разведслужб. По ее словам, сейчас Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции.

"В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства [они] могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила Герасимьюк.

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