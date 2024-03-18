Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) для публичной презентации отчета о своей деятельности арендует зал в люксовом отеле InterContinental в Киеве. Стоимость аренды составляет 5 тысяч евро. Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

В опубликованном им приглашении сообщается, что презентация состоится 26 марта 2024 года в зале Grand Ballroom. Событие продлится три часа. Приглашение подписала глава АРМА Елена Дума.

"Никто не сомневается, что люксовый InterContinental - место достойное уровню приглашенных персон, а их роскошные автомобили не будут резать глаз случайным прохожим, тем более что стоимость дневной аренды зала, по сравнению с важностью мероприятия, смешная. Всего 5 000 Евро", - написал Евгений Плинский.

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По его мнению, АРМА должен быть скромнее в расходах, учитывая реальные результаты работы и тяжелое экономическое положение в стране.

"Может как-то АРМА должна быть скромнее? Тем более на фоне реальных достижений и событий в стране. Война продолжается, а эти несколько тысяч евро нужны больше фронту, чем лакшери отелю", - написал журналист.

Напомним, на институциональной неэффективности АРМА неоднократно настаивала организация StateWatch, которая мониторит арест и конфискацию российских активов. Среди прочего, из-за неудовлетворительной работы АРМА в Украине до сих пор не изъяты сотни связанных с Россией и с ее госкомпаниями объектов.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала Отчет о прогрессе Украины по вступлению в ЕС. Среди требований европейских партнеров - улучшить законодательную базу и институциональные возможности для розыска, возврата и менеджмента активов. Для этого Украина должна провести комплексное реформирование АРМА, в том числе относительно процедур отбора его руководителя.