Это относится к студентам или курсантам, выезжающим за границу на летную практику.

В Государственной пограничной службе сообщили о внесении изменений в правила выезда за границу для определенной категории студентов. Соответствующую норму недавно принял Кабмин.

В частности, пропуск через государственную границу студентов или курсантов учебных заведений Украины, которые направляются за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы, осуществляется пограничниками при наличии определенных подтверждающих документов, сообщили в ГПСУ.

Речь идет о справке от учебного заведения о направлении студента или курсанта на летную подготовку за границу, а также о военно-учетных документах с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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В ГНСУ уточнили, что такие студенты или курсанты могут непрерывно находиться за границей не более срока прохождения практической летной подготовки.

Отсрочка от мобилизации для студентов - что известно

Ранее стало известно, что в парламенте предлагают отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов. По действующему законодательству, отсрочку имеют все студенты. Однако депутаты планируют это право оставить только тем студентам, которые получают уровень образования выше ранее полученного уровня образования в определенной законом последовательности. Обучение такие студенты должны начать не позднее года достижения ими 30-летнего возраста.

Также под эту категорию подпадают и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

В то же время, нардепы предлагают вернуть отсрочку для педработникам учреждений профессионального предвысшего образования, которые с апреля 2022 года такое право потеряли.

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