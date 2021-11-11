Диплом любой ценой: почему Украине не построить свои "Теслу" и "Фалкон"

Несмотря на конкурентные зарплаты и карьерные возможности, предлагаемые многими украинскими промпредприятиями, в обществе укоренился стереотип о том, что работа на заводе –малоперспективна. УНИАН разбирался, за какими профессиями будущее, и почему из-за культа высшего образования сразу после школы наша страна теряет инвестиции и растрачивает свой производственный и кадровый потенциал.

В Украине насчитываются тысячи, а то и десятки тысяч дипломированных экономистов, юристов, маркетологов, журналистов, пиарщиков, психологов и прочих специалистов широкого гуманитарного профиля, которые, поступив в вуз, отнюдь, не по собственному желанию и тяге к этим специальностям, а лишь потому что "надо", отсидели от четырех до шести лет за университетской скамьей, а на выходе… разочаровались в обретенной профессии и стали, в лучшем случае, барменами, официантами, коучами, блогерами, либо и вовсе не могут найти себя ни в одной из перечисленных сфер.

При этом, многие из них со школьных лет демонстрировали различные склонности: к примеру, школьник, который провел все детство в отцовском гараже и интересовался сборкой и починкой автомобилей, по всей вероятности, продемонстрировал бы отличные успехи, получи он специализацию автомеханика. Однако, под общественным давлением ввиду стереотипного мышления о том, что учиться в узкопрофильных профессионально-технических заведениях и получать рабочую специализацию – не престижно, он вынужден тратить драгоценные годы жизни, деньги родителей либо и вовсе средства всех украинских налогоплательщиков (в случае поступления на бюджет), изучая, условно, менеджмент, и растрачивая свой талант. А после окончания учебы – безрезультатно пытаясь найти себя в других сферах и меняя работодателей, как перчатки, из-за того, что найти профессию себе по душе – он так и не сумел.

В результате культа высшего образования любой ценой, буйным цветом расцветшим в нашем постсоветском обществе, и стереотипа о якобы недостаточной успешности "голубых воротничков", Украина уже сейчас испытывает острый дефицит квалифицированных технических специалистов, который в будущем будет только нарастать. Подобное явление не просто делает невозможным развитие Украины как индустриально-промышленной страны, но и вовсе ведет нас по пути неуклонной деградации и деиндустриализации.

Ранее УНИАН уже писал о том, что чрезмерная популярность гуманитарных дисциплин по сравнению с более сложными и прикладными физико-математическими специальностями среди абитуриентов вузов привела к острой нехватке инженеров, научно-технических работников, ученых.

В результате этого феномена, пока за границей появляются высокотехнологичные компании, известные на весь мир своими инновационными разработками, украинский рынок труда переполнен резюме магистров гуманитарных специальностей, предложение которых значительно превышает спрос, но, отнюдь, не ученых, инженеров и проектировщиков. А потому на то, что в ближайшие годы в нашей стране зажжется звезда своего "Илона Маска", надеяться пока не приходится. Более того, даже если бы Украина купила совершенную разработку современного автомобиля Tesla у вполне реального Илона Маска, ее производство было бы попросту некому реализовать на уровне непосредственно сборки, изготовления деталей, запчастей, комплектующих – из-за нехватки квалифицированных рабочих рук.

Это одна из ключевых причин, почему Украина, несмотря на свое выгодное геополитическое положение, близость к Евросоюзу и дешевизну рабочей силы, не может стать вторым Китаем для Европы, как об этом лелеяли надежды украинские политики в течение последних двадцати лет. Из-за стереотипов о непрестижности природоведческих и технических специальностей в вузах и, особенно, профтехучилищ, у нас не хватает квалифицированных технических специалистов как высшего, так и среднего звена - тех, кто может управляться со сложным станком или оборудованием, выточить правильную деталь, либо спаять микросхему. В то же время, университетские приемные комиссии переполнены абитуриентами, желающими освоить очередную гуманитарную науку, и в большинстве случаев - лишь потому, что за годы учебы вчерашние школьники так и не поняли, чем хотели бы заниматься всю свою жизнь, а диплом экономиста или юриста якобы позволит им добиться профессиональных высот. Даже если это диплом экономиста или юриста в Киевском институте культуры и искусств…

"Одна из причин такого состояния - это проблема естественно-математического образования в средней школе. Результаты ВНО по математике одно из подтверждений. По мнению ученых, специалистам необходимо пересматривать учебные программы и, как результат, учебники для того, чтобы исправлять эту ситуацию. Без развития инженерных и технических специальностей, появления молодых специалистов очень сложно будет стране уже в ближайшее время. ВВП страны не создают гуманитарии, при всем уважении к ним", - отмечает эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Упадок профтеха

Дело в том, что после развала Советского Союза, сопровождаемого разворовыванием и, как следствие, закрытием ряда некогда успешных и процветающих градообразующих предприятий, в лучшие свои времена дававших работу тысячам инженеров, механиков, слесарей, токарей, уже в первые 10-15 лет средние специалисты, как класс, в Украине практически вымерли. Наученные горьким опытом, что заводы – не вечны, а узкая специализация в случае закрытия предприятия ведет к безработице и бедности, родители радостно отдавали свое чадо на новомодные в то время факультеты менеджмента, юриспруденции, журналистики.

И если в девяностые и начале нулевых спрос на специалистов этого профиля превышал предложение, и выпускники вузов имели возможность реализоваться в выбранной родителями сфере, то вскоре рынок перегрелся, и ситуация стала зеркальной. Теперь государству попросту не нужно столько редакторов, рекламщиков, маркетологов и переводчиков, и многие из них – вынуждены работать не по специальности (во многих случаях, в сферах, для которых высшее образование и вовсе не нужно, например, - торговать мобильными телефонами или сидеть за кассой супермаркета). А тем временем, сохранившиеся в Украине заводы наращивают и модернизируют свои производственные мощности и нередко предлагают своим сотрудникам более достойные условия труда, однако, из-за сложившегося перекоса на рынке, страдают от недостатка молодых квалифицированных кадров.

По данным директора директората профессионального образования министерства образования и науки Украины Ирины Шумик, согласно результатам последней вступительной кампании, всего 18 процентов украинских абитуриентов поступили в профтехучилища. При этом, свыше 80 процентов – выбрали для себя путь полного высшего образования.

"Это подтверждает определенный опрос общественного мнения, который мы проводили – существует стереотип, что ПТУ, бурсы, профтех принимают тех, кого уже никуда не взяли. И, к сожалению, этот стереотип оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека", - отмечает эксперт.

Эта тенденция усугубляется из года в год. А пока приемные комиссии вузов ломятся от потока желающих получить заветную "корочку", аудитории профессионально-технических заведений простаивают.

По данным Шумик, в Украине насчитывается 708 государственных профессионально-технических учебных заведений, и более тысячи – коммерческих.

За годы независимости количество учебных учреждений этого типа сократилось более чем вдвое, и причин тому несколько. Во-первых, на закрытие профтехучилищ повлиял демографический фактор, поскольку с момента обретения Украиной независимости население нашей страны сократилось более, чем на 10 миллионов. Во-вторых - фактор старения населения. И в-третьих – нарушение экономических связей и снижение популярности этих заведений среди абитуриентов в связи с закрытием львиной доли украинских предприятий реального сектора, на обучение специалистов для которых многие из училищ были изначально ориентированы.

По словам эксперта, даже сегодня, с учетом двукратного сокращения количества колледжей, техникумов и училищ в Украине, сеть этих учреждений все еще неэффективна.

"Средняя наполняемость заведений – это около 350 человек при проектной мощности в 600-800 человек. То есть, мы понимаем, что даже отопление этих зданий имеет определенный избыточный эффект, и стараемся оптимизировать эту сеть", - отметила Шумик.

На пороге образовательных реформ

В сентябре коллегия Министерства образования и науки одобрила методические рекомендации по построению эффективной сети профтехучилищ и ее оптимизации, и начинает ее пилотирование в семи регионах: в Винницкой, Полтавской, Николаевской, Ривненской, Львовской, Черновицкой и Запорожской областях.

"Где-то мы будем закрывать учреждения из-за демографических аспектов и отсутствия бизнеса на этих территориях, а где-то, наоборот, будем открывать – на территориях, на которые заходят работодатели, и есть потребность в новых профессиональных кадрах для того или иного предприятия. И, безусловно, мы будем учитывать потребность в получении полного общего среднего образования и равного доступа для граждан Украины", - добавила эксперт.

Параллельно с оптимизацией сети должно проходить также обновление учебных программ в этих заведениях, поскольку многие из них – не обновлялись десятилетиями, тогда как производственные технологии и оборудование на предприятиях регулярно усовершенствуются. В итоге, квалификация многих выпускников профтехучилищ, которые все же решились выбрать для себя этот жизненный путь, попросту не соответствует требованиям будущих работодателей.

"В Украине не ведется системная работа по подготовке кадров на государственном уровне или она не очень заметна на практике. Исключением из этого правила являются такие компании как "Метинвест", Softserve, ДТЭК, Укрзализныця, которые имеют свои внутренние университеты для подготовки кадров со школьного возраста. Связь между работодателями и учебными учреждениями давно утеряна. Очень часто слышу одну и ту же фразу от молодых специалистов: "Пришел первый день на работу, и мне сказали, чтобы я забыл все, что учил, и начинал переучиваться"", - отмечает совладелец рекрутингового агентства "Снайпер" Оксана Тюпа.

Директор директората профобразования в профильном министерстве Ирина Шумик подтвердила, что проблема несоответствия качества и уровня подготовки выпускников заведениями профессионального образования ожиданиям работодателя – не редкость, и ответственность за это лежит на устаревших стандартах образования по ряду специальностей.

"Сложно говорить, что ты после окончания учебного заведения сразу выйдешь суперспециалистом. Определенный уровень квалификации получается именно через опыт работы. При этом, я соглашусь, что у нас есть устаревшие стандарты, и для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы ежегодно обновляем не менее 30 стандартов профессионального образования. К рабочим группам, связанным с разработкой этих стандартов и программ, мы максимально стараемся привлекать работодателей для того, чтобы приблизить конечный результат обучения к их ожиданиям и пожеланиям. Поскольку технологии постоянно меняются, этот процесс постоянно нуждается в определенных усилиях и изменениях. Мы в ближайшие несколько лет планируем обновить 100 стандартов", - сказала эксперт.

Необходимость в реформировании профтехобразования в Украине назрела и очень давно. Если продолжать пускать ситуацию на самотек, наблюдая, как выпускники массово обивают пороги приемных комиссий факультетов, не столь востребованных среди работодателей, в то время, как аудитории профтехучилищ в связи с недостаточной наполненностью и, соответственно, финансированием медленно приходят в упадок, трудовые коллективы украинских заводов, слишком медленно пополняемые молодыми кадрами – выпускниками этих профтехучилищ, стареют, что уже в скором времени может привести к закрытию части украинского промсектора.

Старение трудовых коллективов

Как отмечают руководители крупнейших отечественных предприятий в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, а также в химической, оборонной сферах и химической промышленности, из-за нехватки квалифицированных молодых кадров и массовой миграции талантливой молодежи за рубеж, количество пенсионеров в трудовых коллективах их компаний растет в геометрической прогрессии, а средний возраст сотрудников уже сегодня нередко превышает 40-50 лет.

"Дефицит молодых специалистов безусловно есть: например, средний возраст на бронетанковых предприятиях – 51,3 года, доля работников до 35 лет – 9,6 процентов. Доля работников пенсионного возраста на отдельных предприятиях концерна вынужденно близка к 100 процентам: например, НИИ "Квант"", - сообщили УНИАН в крупнейшем государственном машиностроительном концерне "Укроборонпром", в состав которого входят около 140 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

При чем, дефицит наблюдается как в специалистах с высшим образованием, таких как инженерах-конструкторах, так и в специалистах со специальным профессиональным образованием – к примеру, токарях, фрезировщиках.

"За последние 1,5 года количество работающих пенсионеров на верфях компании увеличилось в 1,5 раза. Ввиду невозможности привлечь молодых специалистов, компания вынуждена нанимать пенсионеров, в том числе и на инженерные позиции. Сегодня в компании работает 110 пенсионеров на различных должностях: от рабочего до руководителя", - подтверждают приведенную в "Укроборонпроме" статистику в судостроительной компании Smart Maritime Group, входящей в состав одной из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины - "Смарт-Холдинг".

И это при том, что многие современные украинские предприятия успешно ломают постсоветский стереотип о том, что работа на заводе малооплачиваемая и неперспективна, предлагая своим сотрудникам по ряду специализаций конкурентные заработные платы, официальное трудоустройство и обширные социальные пакеты, в то время, как оператор колл-центра с дипломом магистра экономики похвастаться такими благами, увы, не может. Однако из-за стереотипности мышления и недостаточной информированности, ни абитуриенты, ни их родители в большинстве случаев не знают о предлагаемых украинскими предприятиями возможностях: как финансового, так и карьерного и личностного роста.

Для эффективного решения сложившейся ситуации украинским предприятиям не стоит сидеть, сложа руки, ожидая, что в один прекрасный момент отдел кадров переполнится резюме от молодых квалифицированных специалистов, желающих пополнить ряды их сотрудников. Необходимо регулярно проводить просветительскую работу, рассказывая школьникам о преимуществах работы в их компаниях, устраивать дни открытых дверей и приглашать студентов к себе на практику, а также регулярно устраивать курсы повышения квалификации для своих сотрудников. Кроме того, бизнесу необходимо работать в тесной связке с профильными университетами и профтехучилищами, а также инвестировать средства в их модернизацию, чтобы эти заведения стали привлекательными для молодого поколения и могли обеспечить необходимый уровень подготовки будущих специалистов.

"Бизнес хочет хороших профессионалов, специалистов, но не очень торопится помогать университетам с обновлением материально-технической базы, чтобы студентов учили на новом оборудовании, чтобы у них были соответствующие практические знания. Выход состоит в популяризации и практической реализации подходов по дуальному образованию. Но это долгий процесс. Здесь сложно рассчитывать на скорый результат и эффект", - сказал эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Дорога с двухсторонним движением

С важностью дуального подхода в образовании соглашаются также в профильном министерстве.

"Нужно расширять и делать более эффективным сотрудничество учебных заведений с частными партнерами. Был такой кейс, когда к нам обратился киевский горводоканал с просьбой: "Помогите, у нас нет специалистов", а на наш вопрос, с какими из училищ они сотрудничают, получили ответ, что ни с кем. Мы спросили почему, на что они ответили: "Мы просто не знаем". Потом оказалось, что в окрестностях есть несколько заведений, которые готовят по профессиям тех слесарей, которые им нужны. Пришлось их познакомить, усадить за круглый стол и наладить сотрудничество", - отметила Ирина Шумик.

В то же время, многие предприятия уже осознали продуктивность такого сотрудничества и заключают совместные программы с университетами, школами и профтехом.

"На мой взгляд, без взаимосвязи системы образования и рынка труда невозможно подготовить конкурентоспособного, востребованного специалиста. Алгоритм прост. Первое: необходимо создать перечень дефицитных специальностей рабочих профессий и обеспечить государственное финансирование подготовки кадров. Второе: предприятия сами создают учебные заведения. И это большие инвестиции, которые себя окупят. Если говорить о роли государства, она тоже важна. Например, до сих пор нет четкой прозрачной системы мониторинга трудоустройства выпускников. В результате многие учебные заведения готовят невостребованных специалистов, деньги государства тратятся на ветер", - подчеркнул председатель правления предприятия "Ривнеазот", входящего в состав международной группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, Михаил Заблуда.

По его словам, без введения подобного мониторинга и регулярного обновления учебных программ в соответствии с новыми потребностями бизнеса, уже в ближайшие 5 лет государство потеряет активную молодежь, упадет уровень квалификации работников. А это повлечет за собой невозможность прихода в страну высокотехнологичных производств.

"Когда инвестор принимает решение вкладывать в какую-то страну или нет, то он смотрит не только на инвестиционный климат, инфраструктуру, верховенство права. Он смотрит на людей, на кадры, которые смогут реализовать инвестиционный проект. Если таких людей нет – он не будет вкладываться в проект. По большому счету, наличие высококвалифицированных кадров – это важная часть инвестиционной привлекательности страны. Для предприятия наличие высоко квалифицированных кадров, хорошей команды – это часть капитализации предприятия. Поэтому инвестировать в кадры, в систему образования для предприятия – выгодно", – сказал Заблуда.

Кроме того, Министерству образования стоит наладить более эффективную работу с Министерством экономики для более эффективной подготовки трудовых ресурсов.

"Необходимо готовить такое количество специалистов и по таким специальностям, которые действительно востребованы экономикой. Уверен, что количество бюджетных мест именно по техническим специальностям, которые сейчас особо востребованы, должно расти", - считает председатель правления "Северодонецкого Объединения Азот" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине - Леонид Бугаев.

Путь здоровой пропаганды

С проблемой нехватки квалифицированных специалистов и работников технических специальностей исторически сталкивалась не только Украина – желание быть "белоручками" является отличительной особенностью многих людей в постиндустриальном обществе. На Западе с урегулированием дисбаланса на рынке труда отлично справляется мощный инструмент пропаганды, действующий по заказу американских государственных корпораций – Голливуд, который со времен Великой Депрессии использовался в качестве основного инструмента воздействия на умы граждан. Вспомните романтичные образы ученых, инженеров и технарей, показанные в голливудских блокбастерах последних лет. Именно они, а не офисные клерки, согласно сценариям популярных фильмов, спасают человечество от катастроф, отличаются гибким и нестандартным умом и могут похвастаться интересной и насыщенной жизнью.

В то же время, в украинском кинематографе и стереотипах, укоренившихся в умах львиной доли граждан, инженеры и работники технических специальностей представляются, скорее неудачниками, нежели успешными людьми и профессионалами своего дела. Однако действительности подобные представления не соответствуют.

Для разрушения стереотипов и популяризации рабочих профессий среди молодежи и их родителей нашей стране необходима эффективная информационная кампания на государственном уровне, раскрывающая все преимущества получения рабочих и технических специальностей и работы на промышленных предприятиях. В Министерстве образования и науки обещают запустить подобную уже к концу текущего года.

А также критически важно избавляться от укоренившегося в обществе культа высшего образования сразу после школы. Еще экс-премьер Владимир Гройсман в свое время поднял тему о необходимости искоренения этого вредного явления, заявив: "Не каждый способен быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование", однако, в ответ столкнулся с критикой и непониманием со стороны общественности.

Хотя, если задуматься, какой смысл молодому человеку впустую тратить несколько лет своей жизни, сидеть на шее у родителей, при этом, еще используя средства государственного бюджета, если можно быстро получить профессию, выйти на рынок труда и следовать мировому принципу: "обучение в течение жизни", поступая в высшее учебное заведение уже в осознанном возрасте, с обретением понимания, что ему это действительно нужно для профессионального роста в конкретном направлении.

Именно такой принцип распространен в западных странах, к которым Украина так отчаянно стремится. И именно он открывает перед молодыми людьми возможности осознанного профессионального развития и получения более высоких квалификаций в течение всей жизни, а не только в первые пять лет после окончания школы, потому что "так принято".

Искоренив стереотипы о "неуспешных технарях" и устранив пробелы в существующей системе образования, Украина имеет все шансы взрастить поколение гениальных ученых, проектировщиков и исследователей и стать на один уровень с развитыми европейскими странами. Однако достижение этой цели – это долгий процесс, требующий вовлеченности всех заинтересованных сторон: и чиновников, и бизнеса, и, непосредственно, родителей с их чадом, которым стоит понимать, что успешная реализация талантливого ребенка в технической сфере принесет значительно большие плоды, нежели надоевшие всем и малоперспективные блогерство и коучинг.

Надежда Бурбела

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