Мужчина без предупреждения пришел к дочери в школу.

Украинский военный, вернувшись с фронта, где защищал нашу страну от российских оккупантов, без предупреждения пришел в школу к дочери. Щемящее видео встречи тронуло украинцев.

"Защитник вернулся с войны и первым делом пошел в школу, чтобы увидеть дочь", - говорится в сообщении к видео, которое опубликовало издание MRPL NEWS.

На кадрах видно, что девочка не ожидала встречи с отцом. Она не сразу даже поняла, что он пришел в класс. Ребенок в слезах бросился обнимать папу, а ее одноклассники стали аплодировать.

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Встреча украинских военных с родными - что известно

Защитники Украины месяцами не видят родных и близких, защищая нашу страну и будущее от российских захватчиков. А редкие встречи с семьей для наших бойцов очень важны и имеют особое значение.

Также очень важно возвращение украинских военных их российского плена. Обмен военнопленных проходит тяжело, а Россия отказывается от обмена по формуле "всех на всех". Так, 16 апреля сеть взорвало видео про украинского военного, который вернулся из плена, и позвонил возлюбленной. Наш защитник пять месяцев ждал этого момента.

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