Президент отметил, что Монастырский стал для него очень близким человеком.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него в кабинете есть кресло, в котором до гибели всегда сидел Денис Монастырский - бывший глава Министерства внутренних дел.

По словам главы государства, когда кто-то садится в это кресло, то у него возникает ощущение, что "что-то не то". Об этом говорится в документальном фильме-портрете "Дневник Монастырского", премьера которого состоялась на "1+1 Украина".

"...у меня такой длинный стол, к сожалению, я не люблю длинные столы, но я не могу здесь менять мебель. И есть кресло, в котором всегда сидел Денис. И вот, кто-то садится, я смотрю на этого человека, а у меня постоянное ощущение, - что-то не то, что он находится где-то рядом", - поделился лидер украинцев.

Видео дня

Зеленский добавил, что Монастырский стал для него очень близким человеком, и он к нему относится с очень большим уважением. "У нас был просто узкий круг людей, которые были здесь (в начале полномасштабного вторжения РФ, - Ред.), которые были на Банковой, которые руководили всеми процессами - от оружия, еды, укреплений районов, обороны столицы... Просто было не так много людей, менеджеров, которые руководили этими процессами. Все остальные исчезли куда-то - кто-то уехал, побежал, ушел и тому подобное, а потом все уже вернулись и стали говорить, что было так или не так в тот момент, когда нас было мало", - сказал президент.

Глава государства полагает, что в то время "остались только друзья". "...Он был одним из этого узкого круга очень ответственных людей...", - подчеркнул Зеленский.

Игорь Клименко, который в феврале 2023 года стал министром внутренних дел, рассказал что Монастырский в день своей трагической гибели хотел посетить много мест и решил передвигаться на вертолете, поскольку это быстрее.

"Он должен был быть в Изюме - наградить нацгвардейцев, потом он должен был заехать в Донецкую область, потом он должен был заехать еще в Днепропетровскую область - помните, тогда также ракета вражеская попала в жилой дом, и он хотел побывать на этом месте. Поэтому он полетел на вертолете, - потому что это немного быстрее", - поделился чиновник.

Как погиб Монастырский - новости, которые стоит знать сегодня

18 января текущего года под Киевом - в городе Бровары, возле детского сада разбился вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, в том числе Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В результате катастрофы погибли 14 человек - 13 взрослых и один ребенок, среди жертв есть Монастырский и Енин. Еще 25 человек были ранены, в частности, 11 несовершеннолетних.

Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о подозрении - их обвинили в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), которое повлекло гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса). Позже стало известно, что четырех фигурантов дела о гибели руководства МВД суд решил взять под стражу.

Вас также могут заинтересовать новости: