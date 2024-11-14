По его словам, СБУ приходится разрабатывать новые спецоперации и не возвращаться к предыдущим приемам.

Во время проведения операции по ликвидации капитана 1-го ранга, руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского украинская спецслужба показала себя не хуже "Моссада" - израильской внешней разведки, которая считается одной из лучших в мире. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, такая операция очень напряженно, тщательно готовится, надо было найти и подготовить соответствующих специалистов, изучить график "цели" и тому подобное.

"Если мы назовем срок в 5-6 месяцев, то не сильно ошибемся. Этот срок - только подготовка, кто и где будет, какое участие, кто будет выполнять (ликвидацию - УНИАН), подбор соответствующего человека, людей, которые будут ассистировать, помогать покинуть это место, чтобы не быть захваченным российскими правоохранителями... Плюс сюда включаем время на месте. То есть, надо было наблюдать за этим человеком, определить его график, куда он едет - к любовнице, в магазин, рыбачить, пьянствовать...", - пояснил Ступак.

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Он добавил, что также нужно было вычислить и определить удобное место, когда можно установить взрывное устройство. Отдельный нюанс - взрывчатка: ее надо было привезти с собой или изготовить на месте радиотехническое устройство, с помощью которого взорвали машину. Как пояснил эксперт, взрывчатку не приобретешь "в супермаркете Севастополя", то есть все, что касается взрывного устройства - очень сложная операция.

"Плюс последнее - эвакуация... Ликвидировали человека и надо быстро эвакуироваться, потому что россияне сразу активируют планы перехвата... Они приостанавливают движение поездов, самолетов, наземного и водного транспорта, начинают более тщательно проверять документы. То есть, без преувеличения, это (в Севастополе - УНИАН) очень меткая и серьезная операция Службы безопасности Украины. И надо отметить, что санкции от СБУ работают гораздо эффективнее, чем санкции от ЕС", - отметил Ступак.

В то же время специалист добавил, что не стал бы недооценивать врага, но украинским специалистам удалось найти "лазейку", когда машину начальника штаба не будут осматривать, внимание оккупантов на чем-то рассредоточится и тому подобное.

Ступак также подчеркнул, что СБУ приходится разрабатывать новые спецоперации, отличные друг от друга - не возвращаться к предыдущим приемам. Например, беглец, экс-нардеп Илья Кива был застрелен, Крымский мост сначала взорвали на поверхности, потом атаковали дронами, а Транковского взорвали. Эксперт пояснил, что психика человека направлена на то, что надо готовиться к тому, что было раньше, а к новому он, как правило, не готов.

При этом он считает, что СБУ в отдельных случаях работает даже лучше, чем израильская внешняя разведка "Моссад", которая считается одной из самых эффективных и профессиональных спецслужб в мире.

"Все время появляется что-то новое, креативное и это, безусловно, достижение наших спецслужб. Я им постоянно говорю: "Ребята, вы не сравнивайте себя с "Моссадом". Потому что в отдельных моментах вы стали на голову выше, чем "Моссад". Пусть они равняются на вас", - добавил Ступак.

Также он прокомментировал случай, когда в октябре в Брянской области РФ с помощью молотка убили пилота бомбардировщиков Ту-22М3 Дмитрия Голенкова, причастного к удару по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года и торговому центру "Амстор" в Кременчуге. К этой ликвидации, вероятно, причастны специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам Ступака, эту операцию тоже можно назвать блестящей, потому что ее подготовка, циничность и дерзость имеет также психологический аспект.

"Я более чем убежден, что оно сработало психологически на россиян... Человек, который это выполнял, не пожалел драгоценных секунд, минут - его же могли поймать на месте, а он смог убежать. Поэтому в понимании россиян это выглядит так: "Ничего себе, а что дальше будет? Что-то отрежут...". У россиян же фантазия прыгает больше, чем мы можем себе представить", - пояснил Ступак.

Как добавил эксперт, конечно, из-за такой спецоперации другие оккупанты не будут прекращать выполнять приказы своего руководства, но психологически, это повлияло на них очень серьезно. В частности, из-за того, что им дали понять: даже когда война закончится, месть за убийства гражданских украинцев будет продолжаться.

"То есть их (оккупантов - УНИАН) смогут найти через год, два, три...", - подчеркнул Ступак.

По его словам, в Украине есть много специалистов различных служб, которые могут "прекрасно работать" в этом направлении параллельно, не мешая друг другу.

Ликвидация топ-чиновника ЧФ РФ в Севастополе

13 ноября во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга, руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Транковский. Подрыв произошел с помощью самодельного взрывного устройства. В результате взрыва россиянину оторвало ноги, он умер от потери крови.

По данным СБУ, Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 человек.

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