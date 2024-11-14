По данным СБУ, он отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

Капитан 1-го ранга, руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Транковский, которого 13 ноября ликвидировали во временно оккупированном Севастополе, был почти незаменимым. Об этом во время телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Он уточнил, что не может как представитель ВМС подтвердить или опровергнуть нюансы гибели россиянина. В то же время спикер акцентировал на том, что начальник штаба - это человек, который фактически руководит всеми процессами, и обратил внимание на два момента.

"Первое - это руководитель высокого уровня, второе - наши враги перед тем, как "отойти", успевают понять, что произошло. И это тоже является важной деталью. Я бы на их месте начал бы волноваться", - сказал военный.

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По его словам, определенная часть руководящего состава Черноморского флота России должна быть уже в Новороссийске (РФ). Так же как семьи некоторых российских военнослужащих уже фактически туда вынужденно переехали. Это произошло потому, что сейчас фактически и упомянутый флот, и его личный состав несет службу в Новороссийске.

"Мы не можем с какой-то гарантией сказать, где именно находится их штаб, но да - на месте его коллег (ликвидированного начальника штаба - УНИАН) видимо, надо оглядываться", - добавил представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что погиб специалист высшего офицерского клада, организационного ядра, на котором держится структура.

"Командующий принимает решение, командир принимает решение. Принимает какую-то стратегию, тактику, но вся штабная работа возложена именно на начальника штаба. Это человек, который, можно сказать, незаменим. Конечно, есть другие офицеры, тоже имеющие опыт, которые могут подтянуться. Но тот опыт, который есть у начальников штабов, он на самом деле очень большой, объемный. Это человек, который держит "руль", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что желающих занять должность вместо Транковского может быть много, поскольку это - своеобразная ступенька для того, чтобы стать, например, командиром. Но одного желания мало - далеко не у всех претендентов есть соответствующий опыт и навыки.

"И учитывая то, что в российской армии до сих пор имеет значение подхалимство, коррупционная составляющая, такие должности могут переходить к тем людям, которые не являются профессионалами высокого класса. Поэтому любые подобные случаи (ликвидация оккупанта такого уровня - УНИАН) являются позитивом для нас", - подчеркнул спикер.

Ликвидация Валерия Транковского в Крыму - детали

Утром 13 ноября стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга, руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Транковский. Подрыв произошел с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным источника в украинской спецслужбе, в результате взрыва россиянину оторвало ноги, он умер от потери крови.

В СБУ добавили, что Транковский - военный преступник, отдававший приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибли гражданские. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

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