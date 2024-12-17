Договор дарения можно расторгнуть в судебном порядке, если есть определенные основания, рассказал эксперт.

Договор дарения можно легко оформить, и благодаря этому документу имущество очень быстро переходит от одного владельца к другому.

Стоимость оформления такого договора, а также нюансы насчет его расторжения, УНИАН объяснил адвокат Евгений Булименко. Эксперт отметил, что есть несколько причин, по которым этот документ можно расторгнуть, одна из них - совершение одариваемым уголовного преступления в отношении дарителя.

Сколько стоит договор дарения у нотариуса 2024 года?

По словам эксперта, за нотариальное удостоверение договора дарения у государственного нотариуса придется уплатить государственную пошлину в размере 1% от суммы договора. Стоимость нотариального удостоверения такого договора у частного нотариуса составит не меньше размера государственной пошлины за нотариальное удостоверение договора государственным нотариусом (то есть, не менее 1% от суммы договора).

Видео дня

"Если нужно оформить договор дарения недвижимого имущества, то придется потратиться на его оценку. Когда речь идет не о крупном объекте (например, торговый центр), а о квартире, то стоимость оценки имущества может составлять до 10 тысяч гривень", - поделился собеседник.

Когда договор дарения является действительным?

Адвокат сказал, что договор дарения, который касается недвижимости, считается действительным с того момента, как стороны его заключили в письменной форме и нотариально удостоверили:

"Право собственности переходит с момента государственной регистрации права собственности и отражения необходимой информации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество".

Юрист отметил, что договор дарения движимого имущества, например, автомобиля, не нужно заверять у нотариуса. Собеседник заявил, что такие документы заключаются в письменной форме и считаются действительными с момента передачи имущества одаряемому.

Что нужно, чтобы оформить договор дарения недвижимости?

Булименко поделился, что для оформления договора дарения недвижимости нужно сделать следующие шаги:

Отчет о независимой оценке имущества.

Предоставить нотариусу документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость.

Передать документы, удостоверяющие личности дарителя и одаряемого.

Предоставить нотариусу другие документы (например, нотариально удостоверенное согласие других супругов на заключение договора дарения недвижимого имущества, которое является объектом права общей собственности супругов).

Адвокат отметил, что после этого нотариус на основании предоставленных документов и при отсутствии оснований для отказа в совершении нотариальных действий нотариально удостоверяет договор дарения. Булименко подчеркнул, что с момента нотариального удостоверения договор дарения считается заключенным.

Эксперт обратил внимание на то, что в случае заключения договора о дарении движимого имущества, одаряемому нужно проверить, действительно ли даритель является собственником того имущества, которое хочет передать в дар (должен быть документ на право собственности):

"Если договор подписывает представитель дарителя, то, кроме документов, удостоверяющих право собственности, необходима доверенность на заключение представителем договора дарения".

Юрист отметил, что договор дарения движимого имущества, например, автомобиля, имеет произвольную форму, к нему нет особых требований, главное, что там должно быть - подписи сторон. Собеседник подчеркнул, что потом на основании этого договора машину можно перерегистрировать в сервисном центре МВД.

Когда можно оспорить договор дарения?

Адвокат сказал, что нет такого понятия, как аннулирование договора дарения, но при некоторых основаниях документ можно расторгнуть в судебном порядке.

Собеседник поделился, что есть такие основания для расторжения договора дарения:

Когда одаренный совершил в отношении дарителя или членов его семьи уголовное преступление;

Если для дарителя имущество имело высокую ценность, а в результате небрежного отношения одаряемого возникла угроза его уничтожения. "Например, была усадьба огромная. Она для дарителя имела особую ценность, а одариваемый небрежно к ней относится. И из-за этого усадьба может быть уничтожена", - сказал эксперт.

Булименко обратил внимание, что исковая давность по договору дарения - один год с момента того, как лицо узнало о нарушении своих прав.

Кто имеет право на подаренную квартиру?

По словам юриста, право собственности на подаренную квартиру имеет непосредственно то лицо, которому она подарена по договору дарения. Булименко сказал, что это лицо может использовать ее так, как считает нужным, в частности, там могут жить члены его семьи - жена/муж, дети.

"Если двое одариваемых (получили в дар по половине квартиры) - тогда два человека имеют право собственности", - объяснил собеседник.

Какая разница между договором дарения и завещанием, что лучше и при каких обстоятельствах?

По словам адвоката, основная разница между договором дарения и завещанием заключается в том, когда наступает переход права собственности:

"В случае с завещанием, право собственности наследнику перейдет только после смерти завещателя после ряда процедур. Сначала подается заявление о вступлении в наследство, открывается наследственное дело, нотариусу предоставляются документы, в том числе свидетельство о смерти, и право собственности перейдет к наследнику после получения свидетельства о праве на наследство и регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество".

Булименко отметил, что согласно договору дарения переход права собственности происходит почти сразу - заключил договор, нотариально заверил, и одаряемый является владельцем имущества, о котором говорится в документе, после регистрации права собственности одаряемого в Государственном реестре.

"Для одаряемого, пожалуй, лучше договор дарения, потому что, если речь идет о завещании, во-первых, он не вступит в право собственности при жизни завещателя, плюс, завещатель при жизни может в любой момент отменить документ или внести в него изменения, или написать новое завещание, которое отменяет предыдущее", - считает эксперт.

По его мнению, если речь идет о владельце недвижимости, к примеру, квартиры, то для него лучше не дарственная на квартиру, а завещание, поскольку в случае заключения договора дарения одаряемый будет иметь право выселить из жилья уже экс-владельца на следующий день, как получит право собственности.

Можно ли застраховаться, когда подписываешь договор дарения, или сразу теряешь право на то, что вы подарили?

Эксперт отметил, что есть договоры дарения, в которых отмечается, что одаряемый получит имущество в дар при условии наступления определенного обстоятельства.

"Есть договоры дарения, которые заключаются на будущее. Например, стороны заключили документ, что даритель берет на себя обязательства подарить одаряемому квартиру через определенный период времени или в случае наступления определенного обстоятельства", - поделился Булименко.

Новости Украины - что уже сообщалось

Весной этого года "Укравтопром" со ссылкой на сведения Главного сервисного центра МВД сообщал, что украинцы стали чаще "дарить" свои машины.

Позже УНИАН узнал, как правильно оформить наследство в Украине. Стоит отметить, что есть несколько очередей наследственности, и к первой относятся ребенок, муж или жена умершего лица и его родители.

Вас также могут заинтересовать новости: