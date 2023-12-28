Мужчина находился в неадекватном состоянии.

В Одессе военнослужащий пытался совершить самоубийство, запершись в квартире знакомой. В помещении также находился ребенок. Об этом сообщили Силы обороны юга в Telegram-канале.

"Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок", – рассказали военные.

Когда представители соответствующих структур пытались с ним пообщаться, он отказался открыть дверь и заявил, что не хочет жить и совершит самоубийство. Также он сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью.

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"Заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, офицеры воинской части вызвали полицию. С целью обеспечения безопасности женщины и ребенка, недопущения совершения самоубийства самим военным, дверь была открыта принудительно. Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь", – говорится в сообщении.

Утверждается, что женщина и ребенок не повреждены. Сейчас идет разбор и изучение всех обстоятельств происшествия.

Как сообщили УНИАН очевидцы, событие произошло на улице Ивана и Юрия Лип, в квартире 5-этажки. Люди говорят, что военный был весь в крови. В то же время, когда его выводили на улицу, на руке уже была "какая-то повязка", то есть ему оказали первую помощь. Мужчину, который находился в неадекватном состоянии, передали медработникам. Отмечается, что военный мог быть вооруженным, и находиться под воздействием наркотиков.

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Как сообщал УНИАН, в декабре в Днепре семь юношей в возрасте от 14 до 19 лет с особой жестокостью убили бездомную женщину и избили мужчину. По данным следствия, нападавшие увидели бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом. Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшему удалось скрыться.

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