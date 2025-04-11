В возвращении способствуют спецслужбы других стран.

За время войны российские захватнические войска похитили с оккупированных территорий Украины 1 миллион 700 тысяч объектов культурного наследия.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. По его словам, Российская Федерация нарушила нормы международного права и присвоила себе как отдельные археологические находки, так и целые музейные коллекции:

"И если в давние времена, когда россияне украли наше название и нашу историю, они вывозили экспонаты в Эрмитаж или московские музеи, то сейчас они успешно торгуют этим на черном рынке".

Министр отметил, что часть похищенных объектов удалось вернуть благодаря сотрудничеству с другими странами - во время зарубежных визитов украинской стороне просто передавали изъятые артефакты, которые россияне вывезли для продажи на черном рынке.

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Точицкий напомнил, что в феврале Украина впервые ввела санкции против российских культурных, музейных и других деятелей. Страна доказала причастность 55 физических и трех юридических лиц к хищению, разрушению и уничтожению украинского культурного наследия.

Россия грабит Украину

Россия систематически грабит временно оккупированные территории Украины, используя как прямые, так и косвенные методы экономического и имущественного террора.

Напомним, во время отступления осенью 2022 года российские войска похитили около 15 тысяч экспонатов из Херсонского областного краеведческого и художественного музеев, а также из Свято-Екатерининского собора.

Эти действия направлены на уничтожение украинской культурной идентичности и присвоение исторического наследия.

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