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Боевики "ДНР" обвинили водителя в сотрудничестве с СБУ и приговорили к 14 годам колонии

15:27, 14 ноября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Подконтрольные боевикам «ДНР» судебные органы обвинили жителя оккупированной территории Донецкой области в сотрудничестве с СБУ и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.

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Об этом со ссылкой на «прокуратуру ДНР» сообщают «Новости Донбасса».

Отмечается, что в 2016 году мужчина работал водителем одной из компаний-перевозчиков.

Боевики обвинили его в том, что он якобы перевозил на оккупированную территорию взрывное устройство и оружие для СБУ.

Ранее террористы приговорили жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины".

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Теги: #Донбасс#ДНР#война