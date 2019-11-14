Боевики "ДНР" обвинили водителя в сотрудничестве с СБУ и приговорили к 14 годам колонии
15:27, 14 ноября 2019Война
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Оккупанты обвинили мужчину в том, что он якобы перевозил на оккупированную территорию взрывчатку и оружие.
Иллюстрация REUTERS
Подконтрольные боевикам «ДНР» судебные органы обвинили жителя оккупированной территории Донецкой области в сотрудничестве с СБУ и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
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Об этом со ссылкой на «прокуратуру ДНР» сообщают «Новости Донбасса».
Отмечается, что в 2016 году мужчина работал водителем одной из компаний-перевозчиков.
Боевики обвинили его в том, что он якобы перевозил на оккупированную территорию взрывное устройство и оружие для СБУ.
Ранее террористы приговорили жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины".
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