Блогер-миллионник Татьяна Коряк: Хейтерам – низкий поклон. Если бы их не было, я не была бы интересна

Популярный в Украине блогер Татьяна Коряк, известная под псевдонимом Корячка, в интервью УНИАН рассказала, как тяжелые отношения с родителями повлияли на ее жизнь, почему скандалы приносят бешеную популярность и через что ей пришлось пройти, чтобы стать супервумен.

Татьяна, вы называете себя супервумен. Что сделало вас такой женщиной?

Непростая судьба, воля к жизни. В школе со мной не разговаривали, в юношестве – избивали, потому что я была не такая, как все, со своим мнением, не хотела быть «серой мышью», не хотела быть «бычьим стадом», как я это называю. Поэтому очень часто меня травили. Со временем я «окаменела», стала выше их. И назвала себя супервумен. Так как против толпы действительно идут только суперженщины.

Вы неоднократно говорили, что у вас были тяжелые отношения с родителями. С годами у вас наладился контакт?

Да, благодаря психиатру. Она сказала мне, что нужно отпустить все обиды. Ненависть нас обременяет и мешает достичь чего-то в жизни. Психиатр мне сказала, что люди, которые поднимают руку на женщин или на детей, они внутри слабые. И свой внутренний конфликт они таким образом выплескивают на тебя. Таких людей можно только пожалеть. А агрессия вызовет еще одну волну агрессии, поэтому такие моменты нужно пресекать… Я простила отца, несмотря на то, что он сам не хочет меняться. И растворилась в маме, стараюсь ей помогать.

Какой бы совет вы дали молодым людям или их родителям? Как разным поколениям находить общий язык?

Нужно понимать, что каждый человек - это личность. А мы пытаемся изменить своих детей под себя. То есть, наши ошибки, нереализованность, мы пытаемся перекинуть на наших детей. Например, в детстве отец меня просто достал пианино. И что? Я походила и бросила, когда подросла. Потому что занятия мне не нравились. Или пять лет жизни потратила на юрфак, потому что папа так хотел. А мне это не надо было.

Нужно понимать, что дети - это следующее поколение, другое. Их можно направить, но нужно сразу понимать, что их решение может быть не таким, как нам хочется. Скажу так: в родительских отношениях должен быть легкий пофигизм.

Как у юриста по образованию появилась идея стать блогером?

Муж заставил. Сказал: «Давай! Будешь звездой. Ты умеешь, ты - артистка». Но, как оказалось, блогерство - это очень затратно. Муж взял кредит в размере 50 тысяч гривен, начали обучение и маленькими шажками пришли к тому, что есть сейчас. Более того, мы все еще идем и идем, потому что конкуренция большая.

Ваш супруг принимает участие съемках ваших роликов. Была идея отправить его на курсы актерского мастерства?

Да, да, я часто ему об этом говорю. Но однажды он мне сказал, что в семье звезда должна быть только одна. От этих слов у меня аж мурашки по спине пошли. Несмотря на все его мужество, он очень нежный, и за это я его люблю.

Раз уж мы затронули супружескую тему, не могу не спросить. В программе «Меняю жену» ваш «муж по обмену» сломал вам палец. После этой истории подписчиков в Инстаграм у вас стало больше?

Не скажу, что намного больше. Я немного переборщила с эпатажностью. Тогда мне хотелось какого-то хайпа, но люди немного недопоняли. Да, меня узнали, присматривались. Но…

А вот после проекта «Супермамы» на меня подписалось больше сорока тысяч человек за неделю. Но там я уже более взрослая, меня ребенок остепенил и, конечно, работа с психотерапевтом.

Знаю, что в вашей жизни произошло еще одно не очень приятное событие. Вашу машину сожгли недоброжелатели и до сих пор вы судитесь.

У меня был конфликт с косметологом. Я собрала не очень позитивные отзывы о ее работе, и она не справилась с правдой. Девушка подговорила своего мужа, и ночью он взорвал мою машину. Даже сам немного подгорел… Через три часа его нашли. Частично он признал свою вину, так как огонь зацепил еще несколько машин, которые были на парковке. Суды все еще идут…

Я надеюсь, что они выплатят хотя бы часть суммы. А вообще, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Согласны ли вы с тем, что такую бешеную популярность в соцсетях вам принесли именно скандалы?

Да, безусловно. А на что людям интересно смотреть? Как кто-то ругается, кто-то разводится. Это «мыло» можно «подавать» как сэндвич, нужно чередовать: какой-то скандал, какая-то фишечка приятная, и так далее, и по кругу. На этом и строится интересная личность.

Чаще всего люди обращают внимание на тех, у кого случается горе. Да, возможно кто-то и сопереживает, но, в основном, любят злорадствовать.

А как в целом вы относитесь к хейту в соцсетях?

Низкий поклон моим хейтерам. Если бы не они, я бы не достигла того, что у меня есть сейчас. У меня есть мотивация доказать что-то тем людям, которые в меня не верят. Я всячески это демонстрирую, и достаю им средний пальчик. Если бы их не было бы, я бы не была интересна.

Скандалы - это одна ваша сторона. Но в своем блоге вы периодически делитесь личными переживаниями. Как ваша аудитория отреагировала на вашу семейную трагедию – историю о внематочной беременности? Думаете, стоит делиться такими подробностями своей жизни?

Кто-то думает, что это хайп. Но я не могу с пеной у рта что-то кому-то доказывать. Я поделилась личным горем, и все зависит от человека - посочувствовать или копаться в моих страданиях. Я не испытываю злости к тем людям, которые мне не верят. Их право. Но и оправдываться я не буду. С одной стороны, мне было все равно, как воспримет эту ситуацию публика. С другой - было безумно больно читать многие комментарии (а моему супругу - тем более).

Но выслушивать от посторонних людей что-то в свой адрес - это мое бремя. Я увидела, какая у меня аудитория и заблокировала многих недоброжелателей. Я могу понять какой-то адекватный негатив, но должна быть грань. Когда начинают хейтить мужа или детей, я терпеть не буду.

Кстати, ваши подписчики часто обвиняют вас в том, что вы делаете пластические операции. Почему у вас возникла потребность менять свою внешность?

Я недавно делала глаза, два раза делала нос и грудь. Например, грудь я сделала потому, что меня раньше дразнили из-за маленького размера. Сейчас же я чувствую себя очень уверенно и свободно. И ловлю восхищенные взгляды. От этого я улыбаюсь во все 32 зуба и приношу людям радость. Что касается носа, то он дважды был у меня сломан. Поэтому его делали по «техническим» причинам. А вот глаза - это мой бздык. Мне всегда хотелось иметь узкие глаза.

А как вы относитесь к блогерам, которые в прямых эфирах сами себе делают уколы в губы, скулы и т.д.?

У каждого своя голова на плечах. Если я танцую в Инстаграм в трусах, это не значит, что все должны делать так же. Люди посмотрели, ну, классно. Хотят следовать примеру - ок. Но нужно фильтровать все, что вы видите. Если кто-то кого-то убил, это не значит, что нужно взять ружье и пойти всех убивать.

Всегда были, есть и будут люди, которые отличаются от других. Многие просто эпатируют своим образом, но в жизни вполне нормальные. Нужно быть индивидуальностью, не повторять за другими, не выбирать себе кумиров. Я сама для себя кумир.

Кстати, из-за низкого голоса многие пользователи сети думают, что вы мужчина. Какую реакцию у вас вызывают эти комментарии - обиду, смех или что-то еще?

Раньше меня это обижало. Почему люди это злостно обсуждают и бестактно задают вопросы? Люди считают нормой спрашивать, почему у кого-то такой внешний вид, почему у кого-то нет руки или почему кто-то в такой физической форме. Я всегда отвечаю так: «Потому что - гладиолус». Сейчас я к этому привыкла. Это часть моего образа. Если бы я была «вылизанной», то кому бы это было интересно?

Возвращаясь к теме блогеров, скажите, есть те, кто вам не нравятся?

Мне не нравятся двуличные люди, с которыми я в свое время встречалась. Которые в Инстаграме совсем не такие, как в реальности. Сейчас многие блогеры дружат по выгоде, обсуждают друг друга. Я скептически отношусь к таким людям, но от этого никуда не денешься. Поэтому чаще всего я держусь в сторонке. Мои лучшие друзья - это мой супруг и моя дочка.

То есть, Инстаграм - это значительно приукрашенная история жизни?

Конечно, приукрашенная. Люди сюда заходят, чтобы отдохнуть от реальности. Это как сериал. Поэтому я тоже стараюсь каждый день давать какую-то новую серию. Я не показываю, как я чищу зубы, как занимаюсь уборкой. Показываю то, чем мне было бы интересно поделиться с лучшей подругой. Еще показываю какие-то личные переживания, потому что хочется поддержки. Чтобы люди понимали, как справляться с трудностями, что не нужно падать духом. Я пытаюсь дать людям немножко мотивации: даже если у вас случилось горе, улыбка не должна сходить с вашего лица, потому что каждое испытание дано для чего-то.

Вы часто публикуете откровенные фотографии. Как ваш супруг относится к этому?

Он сам иногда меня фотографирует. Для него это как часть работы. Ну, сняла ты лифчик, грудь-то прикрыта. Муж говорит, что я - тренер и должна показывать людям, как выглядит спортивная женщина. В целом, он спокойно к этому относится, ревности нет.

Известно, что многие блогеры страдают от преследований извращенцев. Скажите, были ли у вас случаи, когда кто-то отправлял вам дикпики?

Конечно, даже мужу такое присылают. Мы вместе это обсуждаем, смеемся. Это такой момент, который имеет место быть. К такому всегда нужно относиться с юмором. Если бы мы не воспринимали нашу жизнь с юмором, то сошли бы с ума.

Диана Могилевич

Автор: Диана Могилевич

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