Горсовет принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта.

В общественных местах Винницы ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Как сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов соответствующее решение принято сегодня во время сессии.

"Вводим в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке на улицах и в общественном пространстве города под запретом", - заявил мэр.

Он считает символичным, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка.

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"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение", - добавил Моргунов.

Мораторий на русскоязычную культуру в Киеве

13 июля Киевский городской совет наложила мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Под запрет попали такие русскоязычные товары и услуги: книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

В прошлом году в июне Верховная Рада запретила в Украине публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

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