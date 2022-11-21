Вспомнил военный и то, как российские оккупанты приходили к его бабушке и заставляли согласиться на сотрудничество.

Видео, как украинская бабушка встречает на коленях своего внука, освобождавшего Херсон от оккупантов, не оставило никого равнодушным. Это - боец 59-й бригады с псевдо "Арчи".

В эфире 1+1 военный пообщался с ведущими и рассказал, как произошла эта встреча и удалось ли ему сдержать слезы в такой трогательный момент.

"Мы ехали на оперативное задание через улицу, на которой я жил. И, проезжая мимо, совершенно случайно увидел, что калитка была открыта. И я увидел, что стоит бабушка, мы сразу остановили машину", - говорит "Арчи".

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По его словам, на тот момент его переполняли эмоции, он не мог поверить в происходящее.

Ведущие спросили, как бабушка смогла отпустить его, сколько продержала в своих объятиях. Также они напомнили, что к пенсионерке приходили оккупанты и предлагали сотрудничество, но она отказалась.

"У меня есть видео, где они (российские оккупанты, - УНИАН.) приходили к нам домой... Так получилось, что я - член "Нацкорпуса" в Херсоне... Они приходили домой с моим фото, утверждая, что я опасен для РФ", - вспоминает боец.

"Арчи" добавил, что захватчики толкали его бабушку, рылись в его вещах. Поэтому мотивации вернуться домой этот случай только прибавил, признается он.

Также военный передал привет своей бабушке во время эфира и добавил, что она много чего сделала для победы Украины.

Как бабушка на коленях встретила своего внука-освободителя в Херсоне

12 ноября сеть тронули кадры, как бабушка встречала внука, освобождавшего Херсон. Щемящее видео встречи опубликовал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. "На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", – написал чиновник.

Справка УНИАН. ВСУ освободили Херсон и все правобережье области 11 ноября 2022 года. Российские оккупанты бежали на левый берег, оттуда они обстреливают Херсон и другие населенные пункты.

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