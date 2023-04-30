Он рассказал, что из города вернулась его знакомая, которая ездила вывозить оттуда родителей.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал свежие снимки из временно оккупированного россиянами города.

Он рассказал, что из города вернулась его знакомая, которая ездила вывозить оттуда родителей. "Много рассказывала об обыденности и реалиях... Оказывается, что ужас в городе еще хуже его описания", - прокомментировал он.

Также Андрющенко обнародовал комментарий самой женщины из Мариуполя: "Была в Мариуполе недавно, привезла немного фото из родного города. Речь идет о том, что кто-то говорит, что город оживает.... Повсюду грязь, разруха и у местных на лицах лишь растерянность и отрешенность. Повсюду лица таджиков и приезжих, высокие цены на продукты. С людьми разговаривала и могу сказать, что далеко не все, кто там остался, поддерживают "русский мир".

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"Кажется, больше ничего добавлять не надо", - подчеркнул Андрющенко и добавил, что до деоккупации женщина в город не вернется.

Ситуация в Мариуполе

Город с мая 2022 года находится под временной российской оккупацией. С тех пор россияне под видом реконструкции планомерно уничтожают город. Они уже разрушили несколько исторических памятников, таких как Дом с часами, драмтеатр. 11 апреля Петр Андрющенко сообщил, что в городе снесли памятник художнику Архипу Куинджи.

Оккупанты снесли более 350 многоэтажек, а построили не более 35 домов разной этажности.

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