Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине после взрыва в Бейруте

О результатах проверки Кабинет министров должен быть проинформирован до 15 сентября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи со взрывом в морском порту Бейрута поручил проверить на безопасность хранения в Украине субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее поручение он дал министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, врио председателя Государственной службы по труду Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской госадминистраций.

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«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких минеральных удобрений», - говорится в документе.

О результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет министров до 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате взрыва некоторые украинцы получили порезы и ушибы.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва в Бейруте стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности на Кипре (более 200 км от Бейрута).

Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

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