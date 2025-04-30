В частности, надо усиливать Украину системами ПВО, чтобы воздушный террор России стал невозможным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что именно должно заставить Россию прекратить убивать украинцев и отказаться от войны. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и общины. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "Шахеды", - отметил президент.

По его словам, в Харькове в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей.

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"Самому младшему раненому пять лет всего. Всем оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего - 13 гражданских локаций в городе", - сообщил Зеленский.

Кроме того, в Днепре погиб один человек. Глава государства выразил соболезнования родным. Еще один человек ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура.

Президент добавил, что в Доброполье попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек.

"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - ежедневно. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", - подчеркнул Зеленский.

Он благодарит всех, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, и всех, кто готовит новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни.

Россия пытается прорваться на Днепропетровщину - заявлении Сырского

Как сообщал УНИАН, ход событий на линии фронта свидетельствует, что российские захватчики не собираются прекращать огонь. В частности, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, россияне упорно пытаются прорвать украинскую оборону на Покровском направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области.

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