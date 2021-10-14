Актер Константин Войтенко: На "Танцах со звездами" много звезд, которые классно танцуют, но я могу лучше

Актер Константин Войтенко в интервью УНИАН рассказал, с какими сложностями сталкивается в жизни и на "Танцах со звездами", кого видит конкурентами на проекте и ревнует ли его жена к партнерше на паркете.

Константин, вы - участник "Танцев со звездами". Сложно ли актеру учиться танцевать? Или у вас уже был такой опыт?

Я раньше танцевал хип-хоп. Сам научился. Я всегда понимал, что достаточно пластичный. Но сейчас мне сложно, поскольку я никогда не танцевал именно бальные танцы. Однажды пробовал балет. Но это же совсем другое! Технику бальных танцевать я совсем не знаю, и она совсем не так проста. Ее оттачивают годами, чтобы она смотрелась легко. А у нас есть лишь неделя на танец.

Интересно наблюдать за вашими перевоплощениями на проекте. Вам это легко дается?

Я учился этому. Это моя жизнь и профессия. Снимаясь на площадках сериалов или кино, могу за один день сыграть сцены из разных серий с разным настроем и партнерами, и со слезами, и через минуту с хохотом. Это уже как выработанные рефлексы. Актерство и перевоплощение – моя профессия, к которой я отношусь ответственно. У меня нет позиции: "Я это сейчас прожил". Мне интересно быть разным и пробовать многое, но это моя работа, которую я выполняю.

10 октября состоялся экватор "Танцев со звездами". Вы уже определились со своим главным конкурентом?

Время на подготовку – мой главный конкурент на "Танцах". Среди участников не вижу конкуренции, поскольку есть много девочек-звезд, которые классно танцуют. Но я могу лучше! Если у меня будут время и силы, смогу показать самый лучший результат. Если нет, то на паркете покажется мой конкурент – время.

Но вы же очень много времени проводите на репетициях! Кстати, как к этому относится ваша жена? Ревнует к партнерше?

Не ревнует. Честно говоря, не понимаю, как у людей появляются романтические отношения в парах, когда они танцуют. Мне не хватает времени, чтобы танец выучить! Либо у людей слишком много времени, либо слишком быстро учат хореографию. Я учу не быстро, поэтому меня никто не ревнует, и это прекрасно (улыбается).

Чем будете удивлять на "Танцах"?

Новыми классными постановками и идеями.

Участие в проекте вы совмещаете со съемками. Последнее время вы играете только в комедийных сериалах. Хотели бы попробовать себя в другом жанре?

Последнее время - да. Но вообще я не только в комедийных сериалах играю. У меня есть драматические роли. Я пробовал их не раз. И даже моя карьера началась с классной драматической роли. Поэтому в других жанрах я себя тоже пробовал. Мне нравятся разные жанры. Главное, чтобы персонаж был интересным и разносторонним.

Вы неоднократно рассказывали, что комплексовали из-за низкого роста. Как справились с комплексами?

Я не то, чтобы комплексовал, просто сталкивался и сталкиваюсь с некоторыми моментами на съемочных площадках, когда тебе делают подставку, чтобы ты казался выше. В таких ситуациях не совсем комфортно. Сталкиваюсь с препятствиями из-за того, что у меня такой рост или моложавый вид. Поскольку это моя реальность – могут паспорт попросить, или повыше посадить - я в ней живу и к ней привык. Я такой и всегда таким был.

Чем вы гордитесь больше всего?

Ничем не горжусь. Просто благодарю за то, что есть, и радостно воспринимаю будущее, которое летит на меня.

И напоследок скажите, что делает вас вами?

Чувство юмора, мне кажется. Когда не шучу, у меня спрашивают, почему я какой-то не такой или такой грустный. А я не грустный, просто не шучу. Я себя вижу разным. Могу два часа сидеть и ничего не говорить. А могу без умолку два часа фонтанировать какими-то смешульками. Но люди меня видят мной именно во втором варианте, мне кажется.

Автор: Диана Могилевич

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