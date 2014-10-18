ООН получила только треть средств на гуманитарную помощь Донбассу

Об этом говорится в опубликованной сегодня статистике ООН по ситуации на востоке Украины, передает "Новое Время".

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Также сообщается, что координатор ООН в Украине обратился к властям с просьбой разрешить гуманитарным агентствам Организации проводить операции в контролируемых боевиками районах. После получения одобрения Кабинета министров небольшая команда технических экспертов ООН отправится с оценочной миссией в Донецк.

Ранее в ООН заявили, что по программе развития Украина получит дополнительно $700 тыс. на финансирование проектов по восстановлению районов Донецкой и Луганской областей.