ООН получила только треть средств на гуманитарную помощь Донбассу
19:51, 18 октября 2014Общество
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Доноры передали лишь треть средств из запрошенных ООН в августе $33,3 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса.
REUTERS
Об этом говорится в опубликованной сегодня статистике ООН по ситуации на востоке Украины, передает "Новое Время".
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Также сообщается, что координатор ООН в Украине обратился к властям с просьбой разрешить гуманитарным агентствам Организации проводить операции в контролируемых боевиками районах. После получения одобрения Кабинета министров небольшая команда технических экспертов ООН отправится с оценочной миссией в Донецк.
Ранее в ООН заявили, что по программе развития Украина получит дополнительно $700 тыс. на финансирование проектов по восстановлению районов Донецкой и Луганской областей.
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