В Донецке и Макеевке боевики завладели документацией двух супермаркетов
09:49, 10 октября 2014Общество
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В Донецке и Макеевке вооруженные люди в камуфляжной форме незаконно завладели документации двух супермаркетов.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.
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Так, согласно оперативной сводке, в милицию поступило заявление от директора по торговле Донецкого региона ООО "АТБ-Маркет" о том, что в 2 супермаркета сети в Донецке и Макеевке пришли неизвестные лица в камуфляжной форме и под угрозой применения огнестрельного оружия завладели документацией магазинов.
В настоящее время по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса ("разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц").
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