Возле Буковеля сгорел гостиничный комплекс сына Януковича

В Яремчанском районе сгорел гостиничный комплекс «Киевская Русь», который принадлежал старшему сыну Виктора Януковича - Александру.

Как передают vikna.if.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в урочище Вишня села Поляница, на Буковеле, в деревянном здании гостиничного комплекса произошел пожар.

По данным спасателей, пожар локализован на площади около 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

К тушению огня было привлечено 7 единиц техники и 31 спасатель.

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По данным издания "Країна", гостиничный комплекс "Киевская Русь" построил Александр Янукович.