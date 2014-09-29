В Донецке за минувшие сутки погибли 3 мирных жителя

О этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.

Также за минувшие сутки из-за обстрелов в Куйбышевском и Киевском районах были зафиксированы многочисленные попадания снарядов в жилые дома и административные здания, включая здание Киевского районного в городе Донецке совета.

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Прямые попадания снарядов и осколков стали причиной многочисленных повреждений газораспределительного оборудования и трубопроводов.

По состоянию на 10.00 понедельника обстановка в городе крайне напряженная. Звуки одиночных выстрелов из тяжелых орудий и серии залпов слышны во многих районах. "Но несмотря на это в штатном режиме работают все коммунальные службы", - сообщили в горсовете.