Задержан глава райотдела милиции по подозрению в пособничестве терористам

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Валерия Романова.

Читайте такжеСБУ задержала информатора террористов, который собирал информацию о размещении украинских войскПо его данным, руководитель одного из райотделов милиции в Донецкой области подозревается в содействии разоружению одного из военных формирований Украины на территории Донбасса в пользу сепаратистов.

Романов отметил, что 21 сентября милиционеру объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 и ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей"; "участие в террористической группе и содействие ее деятельности"). Максимальное наказание - лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

В тот же день подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области.