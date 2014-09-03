В Николаеве арестованы 4 человека по подозрению в совершении терактов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, 27 августа сотрудники управления СБУ в Николаевской области задержали 4-х местных жителей по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса ("совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц").

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Прокуратура Николаевской области проводит процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом управлением СБУ по факту совершения террористических актов - поджогов автомобилей в городе Николаеве с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения региона, привлечение внимания общественности к определенным политическим взглядам.

В настоящее время задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.