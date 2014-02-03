СМИ: в столице Йемена прогремели два мощных взрыва
02:52, 03 февраля 2014Мир
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Два мощных взрыва прогремели в столице Йемена - городе Сане, один из них - у здания министерства обороны страны.
Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира" в своем твиттере, передает ИТАР-ТАСС.
Одновременно йеменский интернет-портал Йемен Пресс передал, что один из двух взрывов в столице Йемена прогремел в старом районе города, неподалеку от дома бывшего президента страны Али Салеха
По данным телеканала "Аль-Джазира", в городе идет перестрелка.
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