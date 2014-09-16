При попадании снаряда в автобус в Донецке погибла женщина
В Петровском районе Донецка снаряд попал в пассажирский автобус, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкого городского совета. "В 10.40 в Петровском районе на остановке "Брикетная" снаряд попал в коммунальный автобус №42, который двигался в направлении автобусной станции "Центр". По словам водителя, на тот момент в салоне находились около 10 человек. Погибла женщина. По предварительным данным один человек получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в результате артобстрелов обесточены 17 трансформаторных подстанций в Петровском и 9 в Куйбышевском районах города. Всего по городу без электроэнергиинаходится 48 подстанций.
#Донецк, 16/09/14. Автобус №42, возле которого разорвался снаряд. Погибла женщина, есть минимум 1 раненый pic.twitter.com/NK5HKjKNUm
— Necro Mancer (@666_mancer) 16 сентября 2014