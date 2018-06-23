Руслана: Я так счастлива, что не в парламенте – там я просто деградировала

Народная артистка Украины, депутат Верховной Рады пятого созыва, победительница музыкального конкурса Евровидение–2004 Руслана Лыжичко дала интервью нескольким украинским СМИ, в частности УНИАН. Предметом встречи стало грандиозное событие в творческой жизни певицы – подписание контракта с американской продюсерской компанией Warner. СОВЕТОВАЛА БЫ НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ШОУ-БИЗНЕСА КУПИТЬ БИЛЕТ И ПОЕХАТЬ НА ГРЕММИ Руслана, Вы недавно вернулись с церемонии награждения самой престижной в мире музыкальной награды “Гремми", куда Вас пригласил Ваш друг американский репер T’Pain. Расскажите о своих впечатлениях. Украинскому шоу-бизнесу сейчас очень и очень не хватает хорошего креативного толчка. Мы так побежали за попсой, в худшем понимании этого слова, что начали терять идентификацию.

Я приезжаю на Гремми и поневоле ожидаю, когда приз получат местные американские «козловские», «киркоровы»... Потому что понимаю, что это коммерческая музыка... Но там говорят: «Нет! Получат Гремми Башмет, такие, как Хворостовский, люди, которые принесли в музыку какой-то стиль, оригинальность».

Я плакала в зале от впечатлений... Я сидела среди очень серьезной VIP–тусовки, шла по красной дорожке, по которой прошлись все мировые звезды...

Я оделась в наряд, который для меня сделали Караванская и Богунская для нового шоу. Камеры меня снимали, но между собой шушукались: «Кто это такая?»

То, что я увидела на Гремми только добавило мне уверенности в том, что нужно оставаться музыкантом, нужно иметь оригинальный стиль, не бежать за каким-то коммерческим маревом, по стандартам продюсеров, которые клепают проект за проектом и сами через месяц забывают, что это такое было.

Думаю, многие из нашей шоу-индустрии – могли бы себе позволить купить билет за 1000 долларов и поехать на Гремми, чтобы посмотреть на профессионализм, на мировой уровень.

Я была у всех артистов за кулисами, во всех кулуарах, имела возможность осмотреть звук, свет – все, как должно правильно делаться, весь продакшн. И я поймала себя на мысли, что мы с нашими новым шоу на одной волне с мировыми тенденциями... Приехав в Украину, я сказала своей команде, что все делаем правильно, не будем слушать никого и дальше рулим в том же направлении.

Вы подписали контракт с американской продюсерской компанией Warner. Это происходило прямо на Гремми? Нет, мы подписали контракт несколькими месяцами раньше, просто хотели об этом заявить именно на Гремми, чтобы подчеркнуть уровень и статус этого соглашения. Соглашение с Warner – это интернациональный контракт, который может быть интересным во всем мире и не привязанный к ментальности одного региона.

Какие перспективы Вам откроются? Мы сейчас в такой ситуации, что сами не можем даже написать пресс-релиз. Нам приходится согласовывать каждое слово, каждую запятую с Warner, и это меня сразу поставило на место: я поняла, что ответственность каждого моего шага больше, чем после победы на Евровидении, когда мне приходилось фильтровать каждое слово, потому что это ассоциировалось с имиджем Украины.

Мы сейчас ограничены в импровизациях, все наши графики четко согласовываются, и единственное, что мы смогли отвоевать, – это, чтобы Украина оставалась приоритетной, то есть – чтобы презентация моего нового альбома и клипа происходила сначала именно в Украине. Потому что я знаю, что успех нашего проекта в Украине даст мне абсолютную уверенность и четкое убеждение, что проект станет успешным в мире. Знаю, что здесь будут одобрительные отзывы, большие продажи альбома. И никто не посмеет сказать, что проект не имеет шансов на успех.

Я абсолютно уверена в успехе в Восточной Европе, Швеции, Бельгии, Греции, Турции, Израиле, Германии. Сейчас, правда, ничего не могу сказать о Британии, Китае, тем более Японии.

Я даже имею такое нахальство сказать, что наш проект будет представлен в Америке – и не потому, что у нас есть такие возможности, а благодаря сотрудничеству с американскими звездами, – имею в виду дуэт с американским репером T’Pain’ом, который получил в этом году Гремми, а также дуэт с матушкой Мисс Эллиот, которая поет в стиле R&B. Это должно привлечь внимание американцев ко мне, а это миллионы слушателей. Могу сказать, что это будет пропуском в мировой шоу-бизнес.

РЕЖИССЕР НЕ СЧИТАЛСЯ С МОИМИ БЗИКАМИ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО ЗАДАЧА – СНЯТЬ КЛИП В ФОРМАТЕ MTV Когда Украина увидит Ваше новое шоу и альбом? Мы несколько дней назад закончили тизер, ищите его в магазинах в первые дни весны. Альбом, думаю, попадет в магазины уже в первой половине марта. Мы поставили условие нашим американским продюсерам: пока не осуществится право первой ночи в Украине, мы принципиально не запускаем это за рубежом.

И сейчас все ждут, пока мы завершим украиноязычную часть проекта и дадим все премьеры в Украине.

А как называется альбом? В Украине мы называем его «Амазонка», в Европе и мире остается Wild Energy.

Мы просто подумали, что в Украине еще раз слово «wild» (дикая), не поймут. Правда, я не очень далеко убежала – амазонка та же wild...

И какую Руслану увидят теперь?

Такую, какой я сама себя увидела в клипе, когда меня снимали. Я так нервничала, мягко говоря. Приехал человек с другого континента, режиссер Малком начал снимать клип, и после первых минут съемок мы начали не понимать друг друга... Мы сделали свою хореографию, а они сказали, что такая хореография не подходит, нужно только несколько простых движений. То есть они пошли по своим стандартам, а мы их начали оттягивать от тех стандартов.

Но у них было задание сделать продукт, невзирая на все мои оригинальные бзики, который должен стать форматным для MTV, продукт, который является понятным всему миру.

От начального варианта сценария до конца съемок клипа осталось процентов 50, то есть скрещивали бульдога с носорогом – украинский с американским шоу-бизом.

Я хочу сказать только одно: эти люди знают свою работу.

На сколько лет Вы подписали контракт с Warner?

Контракт подписывают не на годы, а на альбомы. Я “попала” на пять альбомов, это приблизительно семь лет.

А съемки клипа, запись альбома проходили за чьи средства – Ваши или Warner?

Определенную часть средств вносим мы, определенную – рекординговая компания. Это подчеркивает серьезность контракта. Потому что когда артист сам за все башляет, то выходит, что это надо только ему.

ВМЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ В ООН... Я ЗАПЕЛА Недавно Вы ездили в Вену на Форум ООН, посвященный борьбе с торговлей людьми. Говорят, Вы там что-то невиданное учудили... Об этом я тоже хочу рассказать, там было интересно.

После того, как мы изменили формат Евровидения, мы также изменили Форум ООН, организованный Офисом по борьбе с наркотиками и преступностью Организации Объединенных Наций. Да, этот Форум был посвящен борьбе с торговлей людьми. Там никогда не позволялись выступления артистов. Туда, как правило, приезжают президенты, первые леди, премьер-министры, дипломаты высшего уровня, то есть собираются элиты и обсуждают планы действий относительно борьбы с торговлей людьми на будущий год.

Возле меня села женщина и обратилась ко мне по-русски: «Как я рада, что ты здесь». Я начала активно вспоминать, где я ее могла видеть – мне было неудобно переспросить, кто она такая. Оказалось, это была жена Квасневского... Потом я целый день провела в обществе первой леди Египта и бывшей первой леди Польши.

В завершение Форума заместитель генсека ООН мистер Коста объявил наш проект «Not for Sale» («Не для продажи») – это кампания, которую мы предложили для предотвращения торговли людьми во всем мире. «Not for Sale» включает песню, клип и большое шоу.

В своей речи я призывала все подобные кампании объединиться и, как по мне, «Not for Sale» звучит очень креативно.

Потом на 10 минут было мое выступление. Я хочу сказать, что Рики Мартин зачитал речь с листочка, Валерия (российская певица) тоже зачитала свою речь, а мы вышли и без листочка запели.

Сначала мы разволновались, потому что люди сидели в шоке, они не понимали, где они и как это могло с ними произойти. Свет было выключен, мы вышли в гуцульско-байкерских костюмах, и можете себе представить их реакцию.

После первой песни люди только начали немножко хлопать в ладоши, а после четвертой – мы увидели, что первые леди начали приплясывать. Мне очень жаль, что мы не зафиксировали реакцию известных людей на наше выступление.

Это все равно, если бы я пришла в Верховную Раду и запела.

Я вижу, что в Вашем доме размещается также и Ваша студия.

Да. На сегодня мне отказано в репетиционных базах. Ни один мэр – ни Львова, ни Киева – не отреагировал на мою просьбу в предоставлении помещения для репетиций.

Черновецкий вообще, по-видимому, забыл, что он мне пообещал предоставить хотя бы кусочек маленького подвальчика. Мой балет снимает помещение во Львове, а я была вынуждена пристроить к своему дому этот подвал для студии. Мои соседи не очень довольны, потому что мы проводим здесь репетиции. Пусть извинят, мы же должны где-то это делать...

ВАКАРЧУК МЕНЯ ОЧЕНЬ УДИВИЛ, УЙДЯ В ПОЛИТИКУ Вы говорили, что Слава Вакарчук соседствует с Вами? Да. Мне говорили, что у него поблизости есть где-то имение, но я сама еще не видела.

То есть в гости еще не заходили?

Нет, нет. Слава еще нас не приглашал к себе.

Мы в этом недостроенном доме живем уже год. После Евровидения мы из Сашей (мужем – Авт.) снимали дом, об этом даже никто не знал. Потому что дом, который дал Александр Омельченко (бывший мэр Киева. – Авт.) классный, конечно, но уж очень маленький, мы там смогли только офис расположить.

Но я благодарна и за это, потому что то была единственная предметная вещь, которую я получила после победы на Евровидении.

...В Минске у нас была общая пресс-конференция с победительницей Евровидения–2003 Сертаб Еренер, а аткож группой «Лорди», которая победила в 2006 году. И журналисты спрашивают всех нас, что мы получили после победы на Евровидении. Сертаб говорит: «Мне подарили дом, который стоит несколько миллионов долларов». «Лорди» рассказали, что им сделали большой паб в их стиле, назвали сквер на их честь.

И я поняла, что мы сейчас будем выглядеть плохо, потому что мы ничего не получили, потому уклонились от вопроса – сказали, какая хорошая Беларусь и что нам нужно срочно на поезд, встали и вышли. Вот так.

Наши гонорары понемногу дают нам возможность строить дом, ну, также и кредит еще взяли.

Что Вы можете сказать о поездке Ани Лорак на Евровидение? И вообще, как расцениваете шансы Украины? Могу сказать, что Каролинка будет отдуваться за всех. Ей же по-настоящему никто не помогает, чтобы она как можно лучше представила Украину на Евровидении.

Вообще-то я бы должна была проставиться Каролинке, потому что она должна была ехать на Евровидение еще в том году, когда я победила. Потом она еще несколько раз должна была ехать, и всегда ей как-то не везло.

Она молодец, она из всех сил готовится, и я думаю, что мы займем достойное место.

Как бывший депутат парламента интересуетесь ли политическими процессами в Украине? Нет, абсолютно!

Я невероятно рада, что опять не пошла в политику. Последние полгода моего пребывания в Верховной Раде я понимала, что там я деградирую, что трачу попусту время.

Мне только жаль законопроектов относительно НАТО и евроинтеграции, которые мы инициировали.

Ваш коллега Слава Вакарчук занял, можно сказать, Ваше место во фракции. Вы не удивлены таким его шагом? Я ужасно удивилась, когда узнала, что Слава пошел в депутаты. Просто его предыдущие высказывания о депутатстве абсолютно противоречат его поступку. Помню, сколько раз он меня спрашивал, что я там делаю и зачем это мне, говорил, как можно скорее бросить политику.

Не жалеете ли, что поддерживали Оранжевую революцию? Нет! Это был героический поступок всех нас. Если бы было нужно, я бы еще раз это сделала.

МЫ С МУЖЕМ ЕЩЕ ПОМНИМ, КАК ДЕЛАЮТСЯ ДЕТИ Вы прекрасно выглядите, как Вам удается держать фигуру? Сколько Вы весите? Сейчас вешу 48 килограммов 600 граммов. Недавно имела проблемы со здоровьем – четкого диагноза так и не поставили... Врач решил просто меня посадить на диету. Так что никакого пива или чего-то подобного сейчас я не употребляю.

У Вас чрезвычайно напряженнный ритм жизни. Не пора ли уже задуматься о ребеночке?

Пора. Мы из Сашей уже думаем об этом давно и даже еще помним, как это делается (смеется. – Авт.). Моя мама уже тоже мучает нас с этим вопросом, говорит, что уже нянчила бы внучка.

Но сейчас складываются обстоятельства так, что немножко еще нужно подождать.

Заказали ли Вы уже подарок Саше на 8 Марта?

Мне Саша всегда дарит на этот весенний праздник весенние цветы – тюльпаны. Весной я больше никаких цветов не признаю.

Он всегда пытается найти какие-то такие оригинальные тюльпаны, что я даже не представляла, что такие есть на свете. Однажды подарил тюльпаны черного цвета.

Вы сейчас можете назвать себя счастливой?

Боюсь сглазить (смеется – Авт.), дайте по чему-то постучать.

Оксана Климончук