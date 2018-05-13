Между Украиной и Россией начинается шторм, невзирая на временное газовое затишье

Газовое соглашение между Россией и Украиной, заключенное в январе 2006 года, было продлено на осень. Но это временное затишье, по большей части связанное с ролью России как страны, что принимает саммит G8. На горизонте – два события с потенциально серьезным значением относительно надежности снабжения газа в Европу: назначение Юлии Тимошенко премьер-министром Украины и решения Туркменистана резко поднять цены на газ для России.

В прошлом году Россия разожгла кризис в европейской системе снабжения газа, пытаясь в одностороннем порядке разорвать долгосрочный газовый контракт с Украиной и поднять цены на международный уровень. В ноябре 2005 года Россия предложила поднять цены с $50 за 1000 м. куб. до $160, но в следующем месяце она вдруг подняла цены до международного уровня (около $230 за тысячу кубометров газа). Это было вдвое больше того, что платят Армения, Грузия и балтийские государства, а также намного больше, чем нынешняя специальная цена - $50, - которая пока еще хранится для прежних сателлитов – таких, как Беларусь.

Вместо того, чтобы поэтапно осуществлять поднятие цен или же обратиться к международному арбитражу, как просила Украина, контролируемый государством Газпром заявил, что он просто выключит снабжение газа 1 января 2006 года, если Украина не покорится. Украина не покорилась и продолжала брать газ из трубопроводов согласно первичному договору, получая обвинение в кражах со стороны Газпрома.

Около 80% российского газа, что транспортируется в Европу, проходит транзитом через Украину, поэтому когда подача действительно была прекращена, семь европейских стран объявили, что на протяжении нескольких часов давление газа упало на 30%.

Россия под давлением

Эти события были удивительным образом рассчитанны Россией во времени - так, чтобы совпасть с ее председательством на саммите G8, где специальный акцент будет сделан на вопросах энергетической безопасности. Евросоюз прибег к дипломатическому давлению для решения этого спора, и сразу после того, как вмешались США, 4 января 2006 года было достигнуто соглашение. Это было сделано через смешивание более дешевого туркменского газа с российским, чтобы на выходе цена для Украины составляла $95 за тысячу кубометров.

Цены на газ, согласно с этим новым контрактом, должны были быть пересмотрены с 1 июля. До самого дня „дедлайна” Россия не решила, поднимет она ценовые нормативы или нет. В то же время бывший премьер-министр Юлия Тимошенко ожидала своего нового взлета, делая резкие заявления о необходимости пересмотреть контракт в целом. Буря, что назревала, стихла в последнюю волну через соглашение между администрациями Киева и Москвы: условия январского соглашения продлеваются до конца третьего квартала 2006 года.

Мало сомнений в том, что именно саммит G8 „ по проблемам энергетической безопасности”, который начнется 15 июля в Санкт-Петербурге и на котором будет председательствовать Россия, является ведущим фактором в этой внезапной капитуляции России и Газпрома.

Это новое соглашение есть, однако, перемирием, но не решением спора. Задание разработки нового долгосрочного соглашения остается нерешенным. Из-за этого до сих пор еще могут объединиться две взаимопереплетенные переменные и создать потенциальные серьезные трудности в будущих поставках газа к Европе.

Фактор Тимошенко

Во-первых, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко находится на острие реформирования правительства, и она уже призывала к пересмотру российско-украинского газового контракта. Январское компромиссное газовое соглашение стало возможным лишь потому, что раньше госпожа Тимошенко была смещена из должности премьер-министра Украины. Во время и после весенних выборов она неоднократно призывала к отмене январского газового соглашения.

Возвращаясь, госпожа Тимошенко, думает исключить РосУкрЕнерго из российско-украинского соглашения. В 2004 году, в последние дни правительства бывшего Президента Леонида Кучмы, эта темная компания обеспечила себе полюбовную роль посредника, который доставляет предоставленный Газпромом газ из Средней Азии в Украину через газпромовские газопроводы, чтобы продавать его Нефтегазу Украины.

Коммерческое обоснование роли РосУкрЕнерго является непонятным. Но сначала компанию как монопольного поставщика газа в Украине привлекли еще перед Помаранчевой революцией через пророссийское правительство Президента Кучмы, как раз в канун организации им массовых фальсификаций, когда он делал попытку удержаться при власти с помощью президентского кандидата Виктора Януковича. Следовательно, компания рассматривается многими и, что важнее всего, Юлией Тимошенко - как остатки старого режима. Это имеет прямое значение для безопасности газовых поставок в Западную Европу.

Туркменистан разворачивает столы

По иронии судьбы, Россия находится в настоящее время в том положении, в котором в прошлом году была Украина. Туркменистан, научившись жесткой стратегии в России, заявил, что хочет поднять цены, по которым он продает свой газ РосУкрЕнерго (с $65 за 1000 м. куб. до $100), иначе он отключит снабжение. Туркменистан угрожает сделать это до сентября, а как раз до этого времени, как ожидается, будет выполнен текущий контракт с Газпромом на снабжение 30 миллиардов кубов.

Переговоры с Газпромом недавно зашли в тупик, и украинская делегация немедленно начала переговоры с целью заключить новое соглашение. Такое соглашение могло бы сократить зависимость Украины от российского газа и сломать монополию Газпрома на среднеазиатский газ (хотя Украина все же должна будет использовать российские газопроводы для транспортировки газа).

Этот нерешенный спор угрожает усилиться в ближайшем будущем и иметь серьезные последствия для обеспечения газовых поставок в Европу через Россию и Украину.

Сдерживанием для этой потенциальной потасовки является председательство России на саммите G8 в Петербурге 15 июля. Желание России сгладить напряженность и доказать, что она является ответственным лидером в отрасли энергетики, определяет ее текущую позицию. Однако, невзирая на акценты, которые будут сделаны на саммите, следующие несколько месяцев покажут нам эскалацию вражды относительно структуры и цен главных газовых контрактов, что будет иметь серьезные влияния на безопасность газового снабжения.

Energy Business Review Online

С английского перевел Николай Писарчук