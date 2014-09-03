Жизнь в оккупированных боевиками городах на Донбассе становится все невыносимее - СМИ

Жизнь мирных людей в оккупированных боевиками городах на Донбассе с каждым днем все невыносимее.

Каждая попытка выразить недовольство действиями боевиков - эта прямая угроза для жизни. Горожан пытают, держат в плену, заставляют рыть окопы, говорится в сюжете ТСН.

Тела погибших разбросаны вдоль обочин или прикопаны рядом с домами.

Из-за обстрелов местные жители боятся выходить на улицу. Для раненых в больницах не хватает мест.

Оккупированный Луганск более месяца отрезан от всех благ цивилизации. Коммунальщики Донецка спасают город от гуманитарной катастрофы с угрозой для жизни: чинят разрушенные электросети под пулями.