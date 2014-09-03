Жизнь в оккупированных боевиками городах на Донбассе становится все невыносимее - СМИ
09:56, 03 сентября 2014Общество
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Горожан пытают, держат в плену, заставляют рыть окопы.
REUTERS
Жизнь мирных людей в оккупированных боевиками городах на Донбассе с каждым днем все невыносимее.
Каждая попытка выразить недовольство действиями боевиков - эта прямая угроза для жизни. Горожан пытают, держат в плену, заставляют рыть окопы, говорится в сюжете ТСН.
Тела погибших разбросаны вдоль обочин или прикопаны рядом с домами.
Жизнь мирных людей в оккупированных городах становится все невыносимее
Из-за обстрелов местные жители боятся выходить на улицу. Для раненых в больницах не хватает мест.
Оккупированный Луганск более месяца отрезан от всех благ цивилизации. Коммунальщики Донецка спасают город от гуманитарной катастрофы с угрозой для жизни: чинят разрушенные электросети под пулями.
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