МВД предлагает наказать поддерживающих РФ политиков и деятелей культуры

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. Он сказал, что сегодня состоялось первое заседание правительственного комитета по применению санкций в отношении лиц, которые поддерживают и финансируют терроризм.

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В ходе заседания, по его словам, с Министерством культуры обсуждался список деятелей культуры, науки и искусств, которые публично высказывались в поддержку аннексии Крыма Россией и публично высказывались за раскол Украины.

Кроме того обсуждался список политиков, в отношении которых также предлагается ввести санкции. Он считает, что в список лиц, в отношении которых будут применены санкции, попадут как граждане России, так и Украины. Советник министра отметил, что Украина должна объявить в международный розыск всех, против кого будут возбуждены дела и кто будет признан судом виновным. "И пусть министры Российской Федерации, такие как министр обороны (Сергей Шойгу – УНИАН), Жириновский, Зюганов отдыхают за полярным кругом или на Чукотке", - подчеркнул Антон Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что предлагается ввести такие санкции к 7-ми группам лиц. Это должностные лица органов госвласти и органов местного самоуправления, а также депутаты местных советов и депутаты Верховной Рады; члены "ДНР" и "ЛНР", члены незаконных воинских формирований; представители СМИ, которые призывали к сепаратизму; депутаты всех уровней Украины и России, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины; все, кто спонсирует терроризм. Конкретные фамилии будут определяться в ходе следствия и судебных заседаний.

"Мы должны, кроме уголовного преследования, против них применять финансовые санкции - бить по их бумажнику", - отметил он.

Антон Геращенко привел в качестве примера депутатов парламента Крыма, которые проголосовали за отделение Крыма от Украины. "По каждому будет открыто уголовное дело, по каждому будет вычисляться их собственность - я предупреждаю сразу – и арестовываться. Если вы захотели в Россию, значит "чемодан – вокзал – Россия", вам незачем заниматься бизнесом в Украине", - отметил он.