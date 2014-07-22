Милиция предупреждает, что не рассылает через Интернет сообщения о штрафах

Как сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, в последнее время на электронную почту отдельных граждан приходят письма такого содержания: «МВД Украины было выявлено использование Вашего компьютера в противозаконных целях, а именно – пересмотр и копирование материалов, которые включают элементы педофилии, насилия, гей-порно». Иногда такие сообщения просто появляются на экране ПК. Они соединены с требованием немедленно уплатить штраф.

Однако правоохранители советуют не спешить уплачивать так называемый штраф через Интернет, поскольку МВД такой практики взыскания штрафов не использует.Читайте такжеСБУ задержала киевского хакера под ником "Stalin" за похищение из банков более $ 9 млн

Действительно, действующим законодательством предусмотрена ответственность за распространение материалов, которые содержат элементы насилия и жестокости. Так, часть 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины указывает: «Ввоз в Украину кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера наказывается штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до пяти лет, с конфискацией указанной продукции».

«Как видно из санкции статьи, ответственности подлежит прежде всего лицо, которое занимается распространением данной продукции. Кроме того, следует заметить, что действующим законодательством не предусмотрено наложение административной или уголовной ответственности таким путем, равно как и взыскание штрафов с применением сети Интернет», - отмечается в сообщении.

В столичном главке подчеркнули, что распространение подобных сообщений является противозаконным и призвали граждан в случае их получения запомнить электронный адрес и обратиться в ближайшее отделение милиции или в Управление по борьбе с киберпреступностью.