Параджанов вернулся в Украину, чтобы отомстить

В Национальном художественном музее страны в Киеве впервые за четырнадцать лет открылась выставка пятидесяти пяти произведений легендарного режиссера Сергея Параджанова из коллекции музея его имени в Ереване. За эти 14 лет Музей Параджанова со своими выставками объездил 48 стран мира. Последняя была представлена в прошлом году в Лувре.

Параджанов родился в Грузии, покинутый, униженный и забытый, уехал умирать в Армению, но его творческая гениальность вызрела и реализовалась именно в Украине. После того, как он был осужден по каким-то абсурдным обвинениям, Советская власть на протяжении 15 лет не пускала его жить и работать в Киев, а вернуться в Украину – было его мечтой. После фильма «Тени забытых предков» Параджанова признал весь цивилизованный мир.

Украину гениальный режиссер покинул оскорбленный, именно поэтому на протяжении всех этих лет дирекция музея отказывалась приезжать в Украину с выставкой, хотя здесь живут сын и жена режиссера.

В одном из документальных фильмов есть кадры интервью с режиссером, где он говорит: «Я отомщу Украине, отомщу своей любовью». Что означают эти слова, сейчас каждый трактует по-своему. Организаторы назвали выставку «Возвращение Параджанова в Украину», и они считают, что таким образом он «мстит Украине, которую любил более всего».

На открытие пришло большое количество людей, все три зала были заполнены до отказа. Среди первых посетителей были его друзья и коллеги – украинский литературовед, общественный деятель, академик Иван Дзюба, поэт и общественно-политический деятель Иван Драч, режиссер Роман Балаян.

Я попросила их поделиться воспоминаниями о Сергее Параджанове.

– Моей маме города было мало, – вспоминает Драч. – Ей нужен был дом в селе, и мы ездили с Параджановым по селам вблизи Киева, искали дом. Вспоминаю, как мы были в Новопетривцах, где когда-то были огромные мастерские гончаров. Мне об этих мастерских Параджанов рассказывал – я этого всего не знал раньше. А для него это было что-то чрезвычайное, потому что он ужасно любил гончарство, соломенных дел мастеров, вещи сапожного мастерства... Сергей был этим глубоко увлечен, он воспринимал мир очень фактурно – потому что, что происходит от армянского купца, любил очень фактуру... Всегда что-то трогал, щупал, говорил – это годится, это не годится. Он для меня открыл мир на ощупь. Когда он делал свои куклы в тюремных условиях из носков, всякого тряпья, – это было прекрасно по своей форме, но очень вонюче на запах.

– Чувствовал ли себя он счастливым?

– Он был суперсчастливым человеком в жизни, потому что видел, слышал, нюхал, консервировал, абстрагировал, воспринимал мир так, как Господь Бог. А Бог счастлив или не счастлив? У него все есть – и счастье, и несчастье. Эти крылья – от ада до рая – как раз и свидетельствуют о масштабах человека. И в этом он был масштабным человеком.

Иван Дзюба рассказал такую историю:

– В 1964 году я жил на Поветрофлотском проспекте в кагебистском доме (этого я тогда не знал, но это не суть важно сейчас). Однажды в три ночи мы с Мартой (женой) вдруг услышали крик: “Иван, Марта! У Андрея Пузача сын родился!” Жители выскочили на балконы, смотрят, что такое происходит. А Сергей прибежал к нам за каким-то вином и закуской...

Это я к тому, насколько он был импульсным и склонным к экстравагантным поступкам. Мы были с ним в хороших отношениях много лет.

– Был ли Параджанов счастливым человеком?

– Я не верю в то, что есть счастливые люди. Могут быть лишь минуты счастья – у Сергея, безусловно, такие минуты были в творчестве, когда он мог сделать то, что хотел. Он был счастлив тогда, когда его встречали как великого человека. А в целом он был трагической фигурой, жизнь его трагически закончилась. А наибольшая трагедия его была в том, что он сделал очень много, но еще много больше осталось такого, чего ему не позволили сделать. Это была трагедия художника. Его коллажи – это часть его художественного мира, это и его творческая энергия, которая не находила выхода в кино, но это тоже ценный художественный мир, и всё – по законам красоты и фантазии.

Роман Балаян вспомнил, как когда-то Параджанов проверял его дипломную работу.

– Этот был двадцатиминутный фильм. Все хвалили, а Параджанов сказал: “Если вырежешь две минуты, то будет гениально”. Я согласился. На следующий день я ее сократил, и через день ему показываю. А он говорит: вот, мол, видишь, что значат советы гения, видишь, какая работа вышла, просто брильянт! Ты же вырезал две минуты?! “Сергей, – говорю я ему, – я вырезал 14 минут”. – “Как? То-то я думаю, что-то не так…”.

Думаю, если бы я не встретил Параджанова, то не стал бы кому-то интересным, хотя не скажу, что я сейчас очень кому-то интересен, но был бы еще хуже...

Официально открыть выставку пришел министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун. На открытие также заглянула жена актера Ивана Миколайчука Маричка. Миколайчук сыграл главную роль в «Тенях забытых предков». В те годы практически ни один украинский фильм не обходился без его участия.

Жена Параджанова Светлана Щербатюк рассказала мне романтичную историю ее знакомства с Сергеем:

– Когда мы познакомились, я была еще школьницей, мне было 16 лет. Я очень любила балет и часто на него ходила. Мы с Сергеем встретились и познакомились на балете «Дон Кихот». Я прогуливалась в фойе и увидела молодого человека кавказской внешности, он был в обществе женщин, среди которых я одну знала, что и посодействовало знакомству... После пьесы он меня провожал и спросил: сколько вам лет, я говорю – 16. А он говорит – какой ужас! Почему? Потому что мне тридцать. И вот разница в 14 лет всегда была проблемой для Сергея, но не для меня.

Жена режиссера также вспомнила, как в одном из писем из тюрьмы Параджанов писал, чтобы не обращали внимания на то, что о нем говорят, что придет время и все станет на свои места...

Выставка продолжится до 16 февраля 2008 года.

Ксеня Лесив

Фото Дмитрия Куприяна и Николая Лазаренко/УНИАН