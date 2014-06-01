В Ивано-Франковске простились с погибшими под Славянском силовиками
В сбитом под Славянском вертолете было шестеро прикарпатцев.
Тысячи ивано-франковцев пришли сегодня к управлению УМВД в области на панихиду и общественное прощание с погибшими под Славянском Донецкой области, сообщает Радио Свобода.
Под включенные сирены милицейских спецмашин в помещение областной милиции привезли и установили гробы с телами погибших, покрытые сине-желтыми флагами и с красными беретами спецназовцев и цветами на каждом.
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Панихиду по павшим отслужили священники различных конфессий.
В сбитом под Славянском вертолете было шестеро прикарпатцев. Сейчас привезли тела пятерых. Это сотрудники специальной роты милиции, бывшие «беркутовцы».
Похоронят трех погибших из Ивано-Франковска 2 июня на Мемориальном кладбище.
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30-31 мая и 1 июня на Прикарпатье объявлены днем траура.
29 мая под Славянском был сбит вертолет Ми-8, в результате погибло 12 украинских силовиков со Львовщины, Винничины и Прикарпатья.