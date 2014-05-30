Погибшего под Славянском генерала Кульчицкого похоронят на Лычаковском кладбище

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, семья Сергея Кульчицкого живет во Львове. По согласованию с ней, генерал-майора похоронят на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

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В сообщении отмечается, что львовяне и городской председатель Андрей Садовый выражают соболезнования родным и близким военных, которые погибли 29 мая под Славянском.

Как сообщал УНИАН, 29 мая вблизи Славянска в районе проведения АТО террористы обстреляли вертолет Ми-8 Национальной гвардии, в результате чего погибли 12 человек. Один военнослужащий Национальной гвардии остался жив, и находится в тяжелом состоянии.