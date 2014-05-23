В Турции выпустили под подписку о невыезде захватившего самолет украинца

После этого инцидента Артем Козлов был задержан турецкой полицией и по решению суда помещен в тюрьму. Спустя 3 месяца суд рассмотрел заявление адвокатов украинца о нецелесообразности его содержания в тюрьме. Прокурор потребовал оставить обвиняемого в тюрьме, поскольку он не является гражданином Турции, не имеет места проживания и может покинуть страну. Однако суд принял во внимание, что обвиняемый не собирается скрываться от следствия, после чего принял решение выпустить Артема Козлова под подписку о невыезде. Он обязан периодически приходить и отмечаться в ближайшем полицейском участке, сообщают РИА Новости.

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На вопрос судьи, где он собирается жить и чем заниматься, Артем Козлов ответил, что намерен снять квартиру, и имеет ряд навыков, с помощью которых рассчитывает найти работу на время следствия.

Артему Козлову предъявлено обвинение в попытке угона или задержания транспортного средства и лишении свободы одного и более человек с применением принуждения, угрозы или мошенничества. Ему грозит тюремное заключение сроком от 11 до 42 лет.