Пьяный пассажир самолета Харьков-Стамбул грозился взорвать судно, если оно не полетит в Сочи - СБУ
20:02, 07 февраля 2014Курьёзы
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Нетрезвый пассажир, который летел рейсом Харьков-Стамбул, грозился подрывом воздушного судна в случае, если экипаж не изменит курс и не осуществит посадку в Сочи.
Самолет успешно приземлился в Стамбуле
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Читайте такжеСМИ: В Стамбуле пассажир украинского самолета попытался угнать его в СочиКак отметили в спецслужбе, человек, который находился под воздействием алкоголя, пытался попасть в кабину пилотов, но был утихомирен экипажем, в результате самолет осуществил свой рейс в штатном режиме и приземлился в Стамбуле, где неадекватного пассажира передали местным правоохранительным органам.
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