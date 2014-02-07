Пьяный пассажир самолета Харьков-Стамбул грозился взорвать судно, если оно не полетит в Сочи - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеСМИ: В Стамбуле пассажир украинского самолета попытался угнать его в СочиКак отметили в спецслужбе, человек, который находился под воздействием алкоголя, пытался попасть в кабину пилотов, но был утихомирен экипажем, в результате самолет осуществил свой рейс в штатном режиме и приземлился в Стамбуле, где неадекватного пассажира передали местным правоохранительным органам.