На Черниговщине за взятку в $ 2 тысячи задержан сельский председатель

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черниговской области на этой неделе при получении неправомерной выгоды "на горячем" задержали председателя одного из сельских советов Бобровицкого района Черниговской области.

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Сельский председатель вымогал и получил взятка в размере 2 тыс. дол. США от жителя Чернигова за аренду помещения, которое находится на балансе данного сельского совета, для ведения хозяйственной деятельности.

Незаконно полученные средства изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со специальной конфискацией и с конфискацией имущества.