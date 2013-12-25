Российские пограничники задержали украинских рыбаков, обстреляв их катер

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве уточнили, что катер с гражданами Украины был задержан российскими пограничниками возле села Кучугуры (РФ) вчера, 24 декабря, во время проведения совместных с украинскими пограничниками «оперативно-профилактических мероприятий по поддержке благоприятного режима плавания, недопущению браконьерской деятельности и охране морских биоресурсов в Азово-Керченском регионе».

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«Трое жителей города Керчь, которые вышли на малом плавсредстве (катер «Орлан-2» типа Амбасадор) в Азовское море для вылова морепродуктов, незаконно пересекли разграничительную линию и были задержаны пограничниками смежной стороны», - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, «во время задержания граждане Украины проигнорировали сигналы об остановке и предупредительные выстрелы и остановились лишь после одиночного выстрела в двигатель катера». Сами рыбаки в ходе задержания не пострадали, заверили в пограничном ведомстве.

«Во время предварительного осмотра на борту находилось примерно 200 кг рыбы и орудия лова, навигационное устройство «Гармин». Нарушители были задержаны для составления процессуальных документов и принятия правового решения», - отмечается в сообщении.

Смежная сторона сразу после выявления правонарушения и задержания граждан Украины проинформировала Госпогранслужбу Украины, добавили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ.

25 декабря задержанные граждане были переданы украинской стороне. Представителями Госпогранслужбы Украины в отношении задержанных были составлены протоколы админпроизводства, говорится в сообщении.