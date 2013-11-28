МИД РФ направило ноту протеста из-за расстрела казахскими пограничниками российских рыбаков

Как сообщает РИА Новости, по словам заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, «по имеющейся информации, казахстанские пограничники осуществили 25 ноября задержание двух маломерных плавсредств с 8-ю российскими гражданами – жителями Дагестана на борту. В результате применения огнестрельного оружия один из них был убит, другой ранен, остальные задержаны».

По ее словам, в связи с этим 26 ноября МИД РФ была направлена вербальная нота в адрес МИД Казахстана, в которой отмечается, что указанный выше случай «неправомерного применения при задержании российских рыбаков огнестрельного оружия пограничными службами и другими правоохранительными органами Казахстана, в результате которого гибнут люди и получают ранения граждане Российской Федерации, не являются единичными, на что российская сторона неоднократно указывала казахстанской стороне».

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Как сообщал УНИАН, 17 июля этого года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен и попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил баркас.

21 июля Следственный отдел Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов).

12 сентября Ейский райсуд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября в МИД России сообщили, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ. МИД Украины выступил с требованием объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на Родину.

6 ноября Федорович вернулся в Украину.