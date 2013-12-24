Киев парализовали 8-бальные заторы
17:52, 24 декабря 2013Общество
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Пробки в Киеве по данным на 17:50 достигли 8 баллов по 10-балльной шкале.
Центр Киева стоит в пробках
Пробки в Киеве по данным на 17:50 достигли 8 баллов по 10-балльной шкале. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Затруднено движение по улицам Довженко, Телиги, Владимирской.
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Со скоростью пешеходов движение на Воздухофлотском проспекте и улице Чорновола, Мельниковой. Также "стоит" бульвар Шевченко.
Пробки есть и на Левом берегу столицы, но по мостам проезд пока не затруднен.
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