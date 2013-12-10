Столица стоит в 9-бальных пробках
08:55, 10 декабря 2013Общество
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В Киеве 9-бальные пробки
Несмотря на то, что на данный момент снег в столице не идет, проезд затруднен из-за ранее выпавших осадков. Свободному проезду на расчищенных дорогах мешают заснеженные обочины.
К 8:50 Яндекс.пробки оценили ситуацию в 9 баллов из 10.
Проезд затруднен по всему городу, особенно на Окружной, на всех мостах в сторону Правого берега, Краснозвездном, Московском и Воздухофлотском проспектах, бульваре Леси Украинки.
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