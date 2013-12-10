Пробки полностью парализовали Киев: самая длинная растянулась на 20 км

22:09, 10 декабря 2013
Политика
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Во вторник вечером Киев оказался в плену огромных пробок.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуации на дорогах присвоено 10 из десяти возможных баллов, сообщает ТСН.

 Самый большой затор растянулся почти на 20 километров - от Московской площади до Московского моста.

По всему Киеву также зафиксировано несколько десятков ДТП. А всего за сутки киевская ГАИ зафиксировала 252 аварии.

В то же время МЧС просит киевлян не пугаться машин спасателей. К разгону евромайдановцев они не имеют никакого отношения. Напомним, что с первым сильным снегом Киев погрузился в сплошной затор еще утром 9 декабря.

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