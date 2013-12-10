Пробки полностью парализовали Киев: самая длинная растянулась на 20 км
22:09, 10 декабря 2013Политика
2821 0
Во вторник вечером Киев оказался в плену огромных пробок.
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуации на дорогах присвоено 10 из десяти возможных баллов, сообщает ТСН.
Самый большой затор растянулся почти на 20 километров - от Московской площади до Московского моста.
По всему Киеву также зафиксировано несколько десятков ДТП. А всего за сутки киевская ГАИ зафиксировала 252 аварии.
В то же время МЧС просит киевлян не пугаться машин спасателей. К разгону евромайдановцев они не имеют никакого отношения. Напомним, что с первым сильным снегом Киев погрузился в сплошной затор еще утром 9 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter