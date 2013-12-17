Уровень безработицы в Украине вырос до 1,5%

Общее число безработных в ноябре составило 423,8 тыс. человек. Из них пособие получали 329,1 тыс. человек. Средний размер пособия составил 1117 грн против 1159 грн в октябре.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в октябре 2013 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,4% с 1,5% от общего количества трудоспособного населения. Количество безработных, получающих пособие, в октябре составило 305,5 тыс. человек против 326,9 тыс. в сентябре.