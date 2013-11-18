Безработица в Украине снизилась на 0,1% - Госстат

Уровень безработицы в Украине в октябре 2013 года уменьшился по сравнению с прошлым месяцем до 1,4% с 1,5% от общего количества трудоспособного населения, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в октябре составило 394,6 тыс. человек против 422,1 тыс. в сентябре.

Количество безработных, получающих пособие, в октябре составило 305,5 тыс. человек против 326,9 тыс. в сентябре. При этом средний размер пособия в октябре составил 1159 грн, что на 51 грн больше показателя сентября.

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в октябре составил 51 человек против 48 человек в сентябре.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в сентябре 2013 года уменьшился по сравнению с прошлым месяцем до 1,5% с 1,6% от общего количества трудоспособного населения,

В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест. Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.