Милиция поймала преступника, чьи фото были расклеены по всей Украине

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, после задержания выяснилось, что 40-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Житомирской области после побега пользовался только попутными грузовиками, ночевал под открытым небом, не общался со своими знакомыми, избегал людных мест.

Милиционеры неоднократно выезжали в Киев, Житомирскую и Киевскую области на поиски злоумышленника, по всей Украине была размещена информация о его розыске, и одна из таких листовок дала результат, жители одного из регионов сообщили о месте нахождения подозреваемого.

Задержанного поместили в следственный изолятор, расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2013 года подсудимого по ст. 185 ч. 3 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, нанесшая значительный вред потерпевшему) под конвоем в составе 3-х работников одного из райотделов милиции сопровождали в лечебное заведение для проведения обследования.

Однако, в результате ненадлежащего выполнения правоохранителей своих служебных обязанностей и отклонения от маршрута конвоирования подсудимого, на одной из улиц города Тернополя последний сбежал из-под стражи и исчез в неизвестном направлении.

По указанному факту прокуратурой города Тернополя в отношении правоохранителей начато уголовное производство по ст. 367 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.