Подсудимый перерезал себе вены в здании суда

Подсудимый в зарешеченной части зала судебных заседаний Корабельного районного суда Николаева в ходе судебного заседания куском лезвия одноразовой бритвы пытался покончить с жизнью, перерезав себе вены.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы прокуратуры города Николаева, подсудимый, находившийся в зарешеченной части зала судебных заседаний, нанес себе многочисленные раны левого предплечья.

Подсудимый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных рядом пунктов ст. 93 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК Украины в редакции 1960 года, ст. 257 (бандитизм), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

Прокуратура Корабельного района Николаева зарегистрировала два уголовных производства по фактам доведения до самоубийства подсудимого во время судебного заседания и служебной халатности со стороны конвоя.